Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3141.24 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,89%.

En el mercado del dólar, la cotización se debilitó: en la última semana cayó -0,66% y en el último año acumula -18,66%, señal de una tendencia bajista.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, el Dólar subió ocho jornadas y retrocedió dos, con tendencia general alcista y balance positivo.

En la última semana, la volatilidad del Dólar fue del 14.40%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 13.58%, indicando un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy ha mostrado una leve tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esto sugiere una posible recuperación en su valor, aunque será importante observar si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia deben pagar 314124.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 628248.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1570620.00 pesos colombianos.