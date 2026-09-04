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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 3 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8756 - La Caída

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre

 1°8756 11°1242
 8821  12°9925
 3°0818 13°4498 
 2606  14°1434 
 1764  15°4298 
 6°3731  16°4019
 2867  17°8090 
 6288  18°7037 
 1711  19°9537 
 10°6026 20°9523 

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¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, al fracaso o a no cumplir expectativas.

También puede señalar la necesidad de soltar cargas y replantear prioridades, convirtiendo la crisis en cambio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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