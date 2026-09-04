En esta noticia ¿Qué significa soñar con la caída?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 3 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8756 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre

1° 8756 11° 1242 2° 8821 12° 9925 3° 0818 13° 4498 4° 2606 14° 1434 5° 1764 15° 4298 6° 3731 16° 4019 7° 2867 17° 8090 8° 6288 18° 7037 9° 1711 19° 9537 10° 6026 20° 9523

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, al fracaso o a no cumplir expectativas.

También puede señalar la necesidad de soltar cargas y replantear prioridades, convirtiendo la crisis en cambio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.