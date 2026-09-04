En esta noticia
La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 3 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8756 - La Caída
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre
|1°
|8756
|11°
|1242
|2°
|8821
|12°
|9925
|3°
|0818
|13°
|4498
|4°
|2606
|14°
|1434
|5°
|1764
|15°
|4298
|6°
|3731
|16°
|4019
|7°
|2867
|17°
|8090
|8°
|6288
|18°
|7037
|9°
|1711
|19°
|9537
|10°
|6026
|20°
|9523
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, al fracaso o a no cumplir expectativas.
También puede señalar la necesidad de soltar cargas y replantear prioridades, convirtiendo la crisis en cambio.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.