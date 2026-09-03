El riesgo país cae este jueves a los 493 puntos básicos, ocho unidades menos que ayer. El indicador que mide JP Morgan retrocede 1,4% y acumula en el último mes una baja de 3,7%.

Los bonos soberanos trepan hasta 0,45% en Wall Street. En la plaza local también operan en verde: el Global 2030 lidera las subas con 1,1%.

Alerta Cedear.Cuáles son las acciones preferidas del mercado para ganar con la suba del petróleo

En cambio, las acciones operan en rojo, interrumpiendo dos ruedas alcistas. El Merval medido en dólares cae 1,2% hasta los u$s 1931.

En el panel líder, el papel que más siente el impacto es Cresud, que baja 3,1%.

Los ADR de empresas argentinas también retroceden en Wall Stret hasta 3,3%. La contracara es Globant, que avanza 4,7%, seguido por Ternium, con 1,9%.