El riesgo país cae este jueves a los 493 puntos básicos, ocho unidades menos que ayer. El indicador que mide JP Morgan retrocede 1,4% y acumula en el último mes una baja de 3,7%.

Los bonos soberanos trepan hasta 0,45% en Wall Street. En la plaza local también operan en verde: el Global 2030 lidera las subas con 1,1%.

En cambio, las acciones operan en rojo, interrumpiendo dos ruedas alcistas. El Merval medido en dólares cae 1,2% hasta los u$s 1931.

En el panel líder, el papel que más siente el impacto es Cresud, que baja 3,1%.

Los ADR de empresas argentinas también retroceden en Wall Stret hasta 3,3%. La contracara es Globant, que avanza 4,7%, seguido por Ternium, con 1,9%.