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La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 3 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.480, cifra que señala una variabilidad de 0,34% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato registrado es -1 positivo, lo que indica que ha incrementado en relación con los días pasados. Esto sugiere una mayor demanda por la moneda estadounidense y podría estar relacionado con factores económicos que impulsan esta alza.

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¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial se sitúa en 30.59%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 33.39%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

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¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).