El economista Carlos Melconian compartió su mirada sobre el contexto actual del país, describió la situación como un “vaso medio lleno” y trazó los desafíos estructurales que el Gobierno deberá afrontar en 2026.

“Tiene que eludir lo que en otros gobiernos fue el síndrome del tercer año. Y va a ir definiendo el perfil de su gobierno, a dónde quiere llegar. Es un año importante, porque el año que viene es electoral“, planteó en primer lugar el extitular del Banco Nación.

En esta línea, consideró: “Hoy políticamente hablando el escenario es un desierto, pero tampoco este es un gobierno que esté transitando el Menem ’94 o el Kirchner 2006, donde reflejaba con absoluta nitidez tasas de crecimiento, estabilidad y algún nivel de derrame hacia la gente. Todavía eso no está“.

En diálogo con Radio Splendid, Melconian sostuvo que “ no hay lugar para planteos drásticos en términos de cómo estamos ” y añadió que “lo anterior no iba más”. Asimismo, destacó logros como el superávit fiscal, el inicio de un proceso de desinflación y la caída del riesgo país.

Sin embargo, remarcó que el Ejecutivo todavía “tiene cuestiones ineludibles pendientes”: “Por ejemplo, no ha quebrado la estanflación, tiene que afianzar el régimen cambiario, tiene que dejar de financiarse a los ponchazos, tiene que resolver la sustentabilidad fiscal y va a tener que mostrar- más allá de la grandilocuencia de los discursos- la reforma”.

El valor que debería tener el dólar para ser competitivo y la señal de alerta en 2026, según Melconian: “Contradicciones”

En cuanto a la política cambiaria, Melconian sugirió una falta de transparencia en el precio del dólar y sostuvo que, bajo el actual esquema de restricciones, el mercado carece de un verdadero “price discovery” (descubrimiento de precio).

“De la misma manera que se pide la apertura económica en el sector real, no hay una apertura económica irrestricta en materia cambiaria . Todavía es bien archiconocido que continúan las restricciones cruzadas en materia de cepo. Entonces, no te tiembla la mano para las restricciones cambiarias, pero querés mostrarte ultra aperturista en el sector real. Hay contradicciones que se detectan”, señaló.

Carlos Melconian.

Al ser consultado sobre si el valor actual es “artificial”, el economista evitó caer en la discusión del “atraso cambiario” al comparar el valor actual de aproximadamente $ 1450 con registros históricos anteriores.

Ante esto, afirmó que el tipo de cambio es “mucho mejor” que en periodos como la Convertibilidad o el gobierno de Macri.

No obstante, sugirió que, para que el país pueda comprar dólares de manera genuina y acumular reservas sin recurrir al endeudamiento, el valor del tipo de cambio debe ser más alto para permitir una mayor competitividad y una acumulación de reservas más genuina.

Según sus cálculos, los $ 800 del inicio de la gestión Milei, si se ajustaran por la inflación acumulada, representarían hoy un dólar de entre $1700 y $1800.

“Lo que no tiene todavía el mercado de cambio, porque no es de libertad absoluta, es el price discovery al cual lo quería someter el Fondo Monetario. Las bandas son irrelevantes. Entonces, pareciera que está a tiro de eso y yo, como policy maker, me sentiría un poquitito más tranquilo con un pendejésimo (sic.) arriba de esto”, sentenció.