“Si el dólar se debilita y vos estás tratando de mantener el precio, es como que tenés un influjo adicional”, aseguró Dal Poggetto.

En esta noticia El riesgo que genera el precio del dólar sobre un dato clave, según Dal Poggetto

En un escenario donde el dólar se mantiene estable y el Banco Central (BCRA) sigue con su plan de acumulación de reservas, la economista Marina Dal Poggetto advirtió por el valor del tipo de cambio y planteó interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.

En una entrevista por Radio Rivadavia, la titular de la consultora Eco Go destacó que el BCRA mantiene una racha de compras diarias de divisas que ya suman más de u$s 1000 millones en lo que va de enero. Sin embargo, sostuvo que este proceso se da bajo un esquema donde el Gobierno trata de “tirar hacia abajo” el precio de la cotización norteamericana y sugirió que depende de hilos muy finos.

“Si el dólar se debilita y vos estás tratando de mantener el precio, es como que tenés un influjo adicional”, aseguró. Mencionó que este escenario se vio favorecido por el contexto internacional, donde Argentina se ha visto beneficiada por una debilidad global del dólar.

El riesgo que genera el precio del dólar sobre un dato clave, según Dal Poggetto

No obstante, Dal Poggetto planteó una duda central: la falta de mejora en la productividad sistémica. Para la economista, aunque el dólar se mantenga estable, los costos internos —como la infraestructura, la carga tributaria y los servicios— no bajaron para la industria local.

A su entender, esto la ubica en una posición de vulnerabilidad en un contexto marcado por una apertura indiscriminada de importaciones, con un tipo de cambio que empieza a percibirse como “atrasado”.

“El Gobierno sigue priorizando el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”, dijo. A pesar de estos movimientos, la analista remarcó que la “productividad sistémica” de la Argentina no ha cambiado. Los problemas estructurales, como el régimen tributario, la falta de infraestructura y la pendiente reforma laboral, siguen siendo los mismos, lo que limita las posibilidades de una recuperación genuina y competitiva.

Dal Poggetto planteó una duda central: la falta de mejora en la productividad sistémica.

Este escenario, sumado a un dólar que no acompaña la suba de costos internos, genera una fuerte presión sobre la industria manufacturera .

“Ahora lo que tenés es competencia importada: un problema de presiones de costos porque las tarifas se reacomodaron, porque los precios de los servicios siguen subiendo en gran medida indexados al tipo de cambio. Y estás viendo un aumento en los costos en un contexto donde es un problema mantener los costos fijos”, explicó.

Para muchas fábricas, remarcó Dal Poggetto, esta combinación de dólar bajo y costos altos se traduce directamente en suspensiones y cierres.

“A lo mejor hubiera sido mejor no atrasar el tipo de cambio como lo atrasaste. El Gobierno dice ´yo necesito bajar la inflación´. Tenía holgura después de la elección para hacerlo, pero priorizó de nuevo mantener el tipo de cambio por debajo de la banda original", subrayó.