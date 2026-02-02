El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a respaldar la política cambiaria del Gobierno y destacó que el Banco Central (BCRA) compró casi u$s 1.200 millones en enero “con un dólar encima a la baja”.

“Si no hubiera estado el Banco Central, hoy el dólar probablemente rondaría los $ 1.300”, afirmó el ministro, quien señaló que la intervención oficial está conteniendo una mayor apreciación de la moneda local.

En una entrevista con Radio Mitre, Caputo respondió a las críticas sobre la competitividad cambiaria con una comparación con la salida del cepo del gobierno de Mauricio Macri.

“Para los sommeliers del tipo de cambio real histórico, estamos un 3% arriba de lo que fue la salida del cepo de Macri”, dijo, tomando como referencia diciembre de 2015.

Sin embargo, el ministro marcó una diferencia clave: “Macri en ese momento tenía seis puntos de déficit fiscal y nosotros tenemos superávit. Por donde lo quieras mirar, el tipo de cambio no es un tema”.

Exportaciones récord como respaldo

El funcionario argumentó que la competitividad del dólar se refleja en los números del comercio exterior. “Si no fuera competitivo, no podríamos estar nunca en récord de exportaciones”, señaló.

Caputo concluyó que la necesidad del Banco Central de comprar dólares para evitar una mayor caída de la cotización demuestra que no existe un problema de atraso cambiario. “Honestamente creo que no es un debate ya”, cerró.

Caputo, sobre la polémica con Techint: “No es una guerra con nadie en particular”

Caputo se refirió también la polémica que se generó alrededor de la adjudicación de una licitación a una empresa india, en la que Techint quedó relegado.

“Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó el funcionario.

“Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía hacer creer a la gente que la energía era gratis. Se salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron a la gente. Unos u$s 4.000 salió la tonelada del tubo. ¿Sabes a cuánto salió en esta licitación? A u$s 1.400″, detalló Caputo.

Duras críticas a la protección del sector textil

Consultado por la preocupación del sector textil ante la apertura comercial, Caputo fue contundente: “Es un caso emblemático de un sector que ha sido protegido por muchísimos años con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero hay 47 millones de argentinos que por 40 años han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, diez veces lo que vale en el mundo”.

El ministro reconoció que nunca compró ropa en Argentina porque “era un robo” y señaló que quienes tenían la posibilidad de viajar compraban afuera, mientras que la política proteccionista “perjudicaba al que menos tiene”.

“Los que se beneficiaron eran los dueños, que los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho. El que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”, ironizó Caputo sobre los empresarios del sector.

El funcionario argumentó que el dinero que los argentinos ahorren en ropa se destinará a otros sectores de la economía: “Si pagás u$s 5 una remera en vez de 50, tenés u$s 45 para gastar en otra cosa. Irás a comer afuera, te tomarás un helado, esos recursos se destinarán a otras industrias”.

Finalmente, señaló que no todos los segmentos textiles están en la misma situación: “Habrá que competir por diseño. En hilados, Argentina puede competir tranquilamente porque es algodón y energía, podemos ser súper competitivos”.



