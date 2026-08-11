Colombia atraviesa su segunda jornada de emergencia tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La cifra oficial de fallecidos asciende a 181 personas, según el último reporte del presidente Abelardo de la Espriella.

El mismo balance reporta 2595 heridos y 195 personas desaparecidas a nivel nacional. Además, se contabilizan 243 estructuras colapsadas y 1136 viviendas destruidas en las principales ciudades capitales del país.

Desde el Eje Cafetero les digo que no los vamos a dejar solos. Afrontamos esta dolorosa tragedia con toda la capacidad del Estado y con gratitud infinita hacia los héroes que protegen a nuestra gente y hacia los miles de colombianos que se han unido con solidaridad por los… pic.twitter.com/PHnLUUmIxl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026

Las autoridades insisten en que estas cifras son provisionales. Los números podrían seguir aumentando a medida que los equipos de rescate acceden a zonas que permanecieron incomunicadas durante las primeras horas tras el sismo.

Encuentran a dos argentinos que era buscados

En medio de la tragedia llegó una noticia esperanzadora para dos familias argentinas. Carlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti estaban desaparecidos desde el terremoto y fueron hallados con vida este martes.

Cáceres, oriundo de San Juan y residente en Dosquebradas, Risaralda, logró comunicarse con su hija por videollamada. Contó que tuvo que salir gateando de su vivienda cuando comenzaron los temblores y presenta golpes leves en piernas y espalda.

EFE

Ricchetti, de 54 años y radicado en Pereira, se contactó con su hermana Roxana minutos antes de las 18 del martes, poniendo fin a horas de angustiosa espera para su familia en Argentina.

Pereira, la localidad más golpeada

Pereira es una de las localidades más golpeadas por el sismo. El presidente Abelardo de la Espriella informó que la ciudad acumula 79 fallecidos, 278 heridos y 37 desaparecidos, además de 48 edificios colapsados.

Cali, Quibdó y Manizales también figuran entre las zonas más afectadas. Cinco de las 32 capitales del país permanecen en alerta roja mientras avanza la evaluación de daños en viviendas, hospitales y vías.

La infraestructura sanitaria sufrió un duro golpe: 35 centros de salud resultaron afectados en distintas regiones. En Chocó, el hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, se mantiene desbordado atendiendo a sobrevivientes trasladados desde municipios cercanos.

Fuente: EFE ERNESTO GUZMAN JR

En Pereira, casi toda la ciudad quedó sin electricidad. Los vecinos caminan por las calles con linternas mientras buscan a familiares y mascotas atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados.

Los rescates continúan a contrarreloj. Bomberos, Defensa Civil, el Ejército Nacional y equipos especializados trabajan sin descanso en los puntos prioritarios señalados por las autoridades, mientras se registran réplicas que dificultan las labores.

Una de las operaciones más celebradas ocurrió a las 3:57 de la madrugada del martes. Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, fue rescatado con vida tras permanecer atrapado dentro de una edificación colapsada.

“¡Encontramos vida bajo los escombros!”, celebraron los organismos de socorro tras la maniobra. Cada hora que pasa resulta clave para localizar a más sobrevivientes entre las estructuras derrumbadas en las zonas más críticas.

En Manizales, el sismo derribó la torre de la emblemática catedral de la ciudad. Las autoridades acordonaron centros comerciales y hospitales ante el riesgo de nuevos desprendimientos en edificaciones dañadas.

La comunidad internacional respondió con rapidez. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que el organismo está “preparado” para prestar asistencia a Colombia en lo que resulte necesario.

Donación del BID y ofrecimiento de ayuda argentina

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) donó 500.000 dólares para atender la emergencia humanitaria, mientras que el Gobierno argentino ofreció formalmente su ayuda a las autoridades colombianas.

El canciller argentino Pablo Quirno señaló que su país está “en contacto con las autoridades colombianas”, transmitiéndoles la disposición para brindar asistencia adicional ante la magnitud del desastre.

A casi dos días del terremoto, Colombia enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. Las tareas de búsqueda y rescate continúan activas, mientras crece la solidaridad nacional e internacional hacia las zonas devastadas.