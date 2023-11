Cuál es el plan de Caputo para desarmar las Leliq y el cepo

Seguramente no será confesado públicamente pero el proceso de dolarización de la economía entró en modo pausa. La virtual designación de Luis Caputo en Economía y de Demian Reidel en el Banco Central implica el archivo de esa alternativa dado que ambos economistas se mostraron contrarios al plan de Ocampo e incluso condicionaron su participación en el futuro gobierno a que se la deje de lado.

Javier Milei tiene como idea central, primaria, la eliminación de las Letras de Liquidez del BCRA. En realidad es de todos los pasivos remunerados del BCRA, incluyendo los pases pasivos, una deuda de la entidad monetaria que está en ascenso. Ante las dudas existentes respecto a los primeros pasos en materia económica de Javier Milei, los bancos están desarmando las Leliq y colocando los fondos en pases pasivos a un día. La "bomba de Leliq" se transforma en "bola de pases pasivos".

Pero todo está dentro de un programa general de corto plazo, a anunciarse en los primeros días de gobierno. En primer lugar, la base del programa es un fuerte ajuste del gasto público, con eje en subsidios en tarifas y empresas estatales. La credibilidad es esencial en el éxito del plan oficial y por ello la idea de Milei es contar con apoyo y visto bueno del FMI. Dado que un nuevo programa demora un mes y medio en ser aprobado es probable que se opte por que, al momento de realizar los anuncios, se incluya comunicados del staff y declaraciones de la propia Kristalina Georgieva apoyando las medidas. La opción de fondos frescos por parte del FMI está abierta por hasta u$s 12.000 millones, hasta completar el paquete original del 2018 por u$s 55.000 millones.

Con base en ese ajuste fiscal detallado, el apoyo del FMI y el inicio del proceso de eliminar los pasivos remunerados del BCRA, el nuevo gobierno avanzaría en la liberación parcial del cepo, unificación del mercado de cambios y eliminación de los impuestos y percepciones que gravan hoy a las operaciones cambiarias. Recién con todas estas medidas adoptadas, las expectativas de inversores asegurarían que no habría disparadas en el tipo de cambio.

Puntualmente sobre los pasivos remunerados, la idea de Caputo es canjearlas por títulos públicos. El ex titular del BCRA en la gestión Macri viene dialogando hace varios meses, casi un año, con Javier Milei proponiéndole diferentes alternativas a su plan económico. En paralelo ofició como asesor de los equipos económicos de Horacio Rodríguez Larreta. Recientemente aseguró que podría haber financiamiento adicional por hasta u$s 15.000 millones en los mercados, a través de algún repo o crédito de corto plazo de bancos norteamericanos. Hay vencimientos con el FMI por u$s 900 millones en diciembre y con bonistas por u$s 1500 millones en la primera quincena de enero.

La relación entre Caputo y Reidel es muy buena. Coinciden en todos los puntos necesarios para salir de la crisis. Caputo para asumir pidió cargos clave como ANSeS y la banca pública.