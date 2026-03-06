Pese a que los conflictos globales con el foco en Medio Oriente, le dieron un impulso a las acciones y los mercados argentinos, el dólar oficial sintió el impacto y tuvo una leve suba. Sin embargo, el blue también alcanzó mínimos de $ 1400 para cerrar la semana en torno a ese precio. A diferencia de la volatilidad extrema de otros activos en las bolsas de todo el mundo, la brecha cambiaria se mantiene en niveles estrechos, con una divisa paralela que cotiza en torno a los $ 1405, lo que lo posiciona incluso por debajo de algunas cotizaciones financieras y del propio dólar tarjeta. En el escenario actual, el dólar MEP y el dólar Cripto presentan valores competitivos para quienes buscan comprar de forma legal, mientras que el plazo fijo tradicional enfrenta un recorte de tasas que genera dudas frente a la inflación proyectada. Las cotizaciones de este viernes son las siguientes: El spread entre entidades se mantiene, con el Banco Nación liderando el precio más bajo en el segmento minorista: Las tasas de interés varían por banco, aunque el promedio está dado en torno al 25 por ciento anual con un rendimiento de $ 20.000 por millón. El Plazo Fijo UVA sigue siendo la opción para quienes buscan protegerse de la inflación, aunque requiere un bloqueo de fondos de 90 a 180 días. La inflación (IPC) ha mostrado una desaceleración, al registrar un 2,9% en enero 2026, y se espera que febrero y marzo ronden el 2% según el REM del Banco Central. Las billeteras digitales siguen siendo atractivas por su liquidez inmediata, aunque sus tasas de fondos comunes (FCI) fluctúan diariamente: