El dólar continuó su racha alcista este jueves en Uruguay, y por primera vez en la reciente secuencia de operaciones la cotización interbancaria rompió la barrera de los $ 40, reflejando la creciente aversión al riesgo internacional. Según la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), a las 13:50 la divisa se registraba en $ 40,06 a la compra y $ 40,10. La jornada representó la cuarta sesión consecutiva de subas en el mercado cambiario local. Entre las 10:00 y casi las 14:00 la Bevsa negoció 19,7 millones de dólares, con un rango de precios que osciló entre $ 39,75 y $ 40,10, lo que evidencia una mayor demanda de cobertura por parte de bancos, empresas e inversores. El empuje del dólar responde en gran medida al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, donde los recientes ataques aumentaron la percepción de riesgo global y fortalecieron al billete verde frente a monedas regionales. En Uruguay, este tipo de shocks externos suele traducirse en un incremento de la demanda de dólares como resguardo de valor. El impacto inmediato alcanza a importadores y consumidores, que enfrentan mayores costos de insumos y potencial presión sobre precios internos; los exportadores, en cambio, pueden ver un alivio temporal en sus ingresos en pesos. Analistas locales señalan que, si la tensión persiste, la tendencia alcista podría mantenerse en el corto plazo, mientras que una desescalada permitiría estabilizar las cotizaciones.