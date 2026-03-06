El mercado de deuda corporativa en dólares mostró un freno marcado en febrero y encendió la señal “amarilla” en el semáforo de la City. Luego de un comienzo de año muy activo, casi récord, el volumen de emisiones cayó cerca de 60% respecto de enero, lo que puso el foco en una de las principales fuentes recientes de ingreso de divisas para la economía argentina. Durante el segundo mes del año, las compañías colocaron Obligaciones Negociables (ON) por u$s 886 millones, frente a los u$s 2301 millones emitidos en enero. El grueso de las operaciones se concentró en el mercado local, vinculadas principalmente a la reapertura de deuda de Edenor. En lo que va del año, las empresas acumulan emisiones por más de u$s 4000 millones, según datos del mercado. El retroceso del segundo mes del año contrasta con el fuerte arranque de 2026 que había mostrado el mercado de crédito corporativo. En enero, las colocaciones fueron impulsadas por operaciones relevantes como la emisión internacional de Telecom Argentina por u$s 600 millones, junto con colocaciones de Pan American Energy, John Deere y Scania. Ese volumen había llevado al mercado a niveles cercanos a los máximos observados en noviembre de 2025 y octubre de 2024. Más allá de la estacionalidad, febrero tuvo menos ruedas operativas, el menor ritmo de emisiones comenzó a encender una “luz amarilla” entre analistas. La deuda corporativa y provincial en dólares fue en los últimos meses una de las principales fuentes de oferta de divisas que explican parte de la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) y la estabilidad cambiaria que marcó los primeros meses del año. El freno también se reflejó en el conjunto de emisiones corporativas y provinciales. En febrero, se colocaron u$s 1181 millones en total, de los cuales u$s 390 millones correspondieron a deuda bajo legislación extranjera y u$s 791 millones a legislación local. Dentro de las emisiones externas, se destacó la provincia de Entre Ríos, que logró colocar u$s 300 millones con vencimiento en 2033 a una tasa de 9,875%, aunque por debajo de los u$s 500 millones que buscaba captar inicialmente. Lautaro Casasco Herrera, analista de crédito corporativo en Portfolio Personal de Inversiones (PPI), señaló en diálogo con El Cronista que, en febrero, las compañías colocaron obligaciones negociables en dólares por u$s 886 millones, de los cuales u$s 776 millones pertenecen al mercado local y u$s 90 millones al mercado internacional (la reapertura de Edenor). Casasco Herrera advirtió que “hubo una baja respecto a enero donde totalizaron u$s 2301 millones”, aunque destacó que fue un mes con pocas ruedas de mercado y enero estuvo cerca de niveles récord de noviembre de 2025 (u$s 2946 millones) y octubre de 2024 (u$s 2610 millones), que, según el análisis del estratega, “son meses que tenían drivers importantes, por lo que resulta algo desparejo para comparar. En el año, las compañías acumulan emisiones por u$s 3167 millones, con u$s 1152 provenientes del mercado local y u$s 2015 colocados offshore”. Por su parte, Francisco Speroni, estratega en renta fija de Cohen Aliados Financieros, dijo a este medio que durante febrero, el ritmo de colocaciones corporativas y de provincias se redujo notablemente frente al mes de enero. “Esto enciende una luz amarilla ya que se trata de una de las principales fuentes de oferta de divisas, que explican la acumulación de reservas por parte del BCRA y la estabilidad cambiaria de los últimos meses”, advirtió. Concretamente, dijo Speroni, se colocaron u$s 1181 millones, de los cuales solo u$s 390 millones corresponden a legislación extranjera, y u$s 791 millones a legislación local. Dentro de las colocaciones que se realizaron en el exterior, se destacó la de Entre Ríos, que colocó u$s 300 millones a 2033 al 9,875% para recomprar deuda 2028. El experto aseguró que la tasa se ubicó en línea con la curva soberana, “aunque buscaban colocar u$s 500 millones”. Para Speroni, de esta manera, el promedio de tasa subió de 8,1% a 9,8% para ley extranjera, consistente con la suba en el riesgo país, mientras que en el mercado local cayó de 7,5% a 6,6%. En cuanto a plazos, el promedio en años para el mes de febrero fue de 4, cayendo desde 8,6 durante enero; mientras que en ley local se mantuvo en 2,7. Federico Glustein, economista, agregó que inicialmente, las emisiones de deuda representan una forma muy eficiente de financiamiento, “especialmente para aquellas empresas que tienen capacidad de calzar divisas y reducir riesgos cambiarios". Y agregó: “Ese esquema genera, además, un correlato positivo para los inversores y se traduce en un flujo de capitales que termina impactando en el mercado MEP y CCL”, aseguró. En ese sentido, planteó Glustein, el dinamismo de las colocaciones también funciona como una “señal de aceptación de las actuales reglas de juego macroeconómicas. Sin embargo, ese flujo puede interrumpirse ante contextos externos adversos, como el escenario internacional actual”, dijo. Para el economista, en el corto plazo, estas emisiones ayudan a sostener el tipo de cambio porque facilitan que los dólares permanezcan dentro del sistema en un contexto de menor liquidez. “No obstante, hacia el vencimiento de esa deuda podría generarse una mayor demanda estacional de divisas, con un impacto potencial —aunque leve— sobre el tipo de cambio”. Dicho esto, el experto concluye que la expectativa es que durante este año el flujo de ingreso de divisas se mantenga sólido, por lo que el impacto del mayor endeudamiento corporativo sobre el mercado cambiario debería ser relativamente bajo.