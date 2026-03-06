Los depósitos en dólares del sector privado alcanzaron su máximo nivel desde el fin de la convertibilidad: treparon el lunes 2 de marzo, según el último dato publicado por el Banco Central, hasta los u$s 39.150 millones. Según los analistas del mercado, esa cifra podría crecer más a medida que ingresen a los bancos los dólares del colchón, tras la implementación de la ley de Inocencia Fiscal. El hito fue destacado por la consultora 1816 en el último informe que distribuyó a sus clientes en la City: “Los depósitos en dólares del sector privado superaron los u$s 39.000 millones por primera vez desde la salida de la Convertibilidad, dato muy relevante, que refleja la mayor confianza de los locales en el sistema financiero”. El lunes aumentaron u$s 785 millones por el pago de u$s 1000 millones que hizo el BCRA por vencimientos del Bopreal (BPY26). Ese flujo de dólares se sumó a los que habían ingresado en el blanqueo de capitales del año pasado. Además, también engrosaron los depósitos los pagos de amortizaciones e intereses de los bonos soberanos en enero de 2026. En lo que va de 2026, los depósitos en dólares aumentaron u$s 2168 millones. En el mercado destacan ese crecimiento sostenido como uno de los factores que contribuyen a la tranquilidad de la macroeconomía. “Los depósitos en dólares del sector privado ascienden a niveles similares a los de 2018–2019 ajustados por la inflación de Estados Unidos. Con la ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno apunta a que estos depósitos continúen creciendo, atrayendo ahorros actualmente fuera del sistema financiero”, reveló la economista de Max Capital Sofía Marinkovic. Por su parte, los Fondos Comunes de Inversión en dólares también baten récords y ya manejan u$s 12. 900 millones. Los depósitos podrían recibir un nuevo impulso de la mano de los dólares del colchón. Sin embargo, aún hay fricciones y dudas en los bancos. Algunos, incluso, se niegan a aceptarlos. “Por más que haya habido una reglamentación, hay cautela porque la UIF sigue recibiendo información que puede gatillar reportes. En principio, lo que se dice en bancos y ALyC es que no se está viendo algo muy distinto a lo que se veía antes de la ley”, consideró Javier Okseniuk, director ejecutivo de LCG. El Banco Nación picó en punta, con una publicidad en la que colchones llaman a depositar los dólares. El cliente sólo debe contar con una caja de ahorro en la moneda que quiera depositar. “No hay que presentar nada. Los bancos van a tener acceso a la adhesión al régimen simplificado. Si el cliente ya se encuentra adherido al régimen que se enmarca en la Ley 27799, puede depositar los fondos sin inconvenientes”, confiaron desde la entidad pública presidida por Darío Wasserman. El mercado estima que podrían ingresar u$s 2000 millones anuales al sistema financiero, que motorizarían al crédito en moneda extranjera. “Creemos que con la implementación de la ley habría espacio para un flujo adicional de unos u$s 2000 millones por año, lo que podría contribuir a la expansión del crédito. Los bancos todavía tienen margen para seguir expandiendo el crédito en dólaes. Como referencia, el ratio préstamos / depósitos se ubica aún por debajo de los niveles observados en 2017–2019”, agregó Marinkovic.