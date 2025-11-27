En esta noticia ¿Cómo reducir costos operativos sin perder calidad?

Las pequeñas y medianas empresas argentinas (pymes) son el motor de la economía, pero enfrentan desafíos como costos elevados, falta de liquidez y la necesidad de adaptarse rápido al mercado.

Sin embargo, es necesario saber que lograr proyectos de calidad sin gastar de más es posible si se combinan talento flexible y soluciones financieras ágiles.

Contratar personal permanente no siempre es viable. Por eso, cada vez más empresas eligen profesionales freelance para tareas específicas como diseño web, marketing digital, desarrollo de software o gestión de redes sociales. Esta modalidad permite pagar solo por proyectos concretos, evitando costos fijos y ganando flexibilidad.

Plataformas estratégicas para la gestión de proyectos

Aunque pocas pymes lo tienen en cuenta, existen plataformas que ayudan a reducir la carga administrativa y facilitan el acceso a especialistas sin comprometer la estructura interna, potenciando la competitividad y la internacionalización.

Entre ellas se encuentra Upwork, un sitio web que permite publicar proyectos y recibir propuestas de freelancers de todo el mundo, con sistemas de reputación que garantizan calidad y transparencia.

Otro ejemplo es Fiverr, que ofrece “gigs” con precios base y extras opcionales, ideal para resultados rápidos sin procesos complejos.

Cómo obtener liquidez para impulsar proyectos

Invertir en marketing, tecnología y servicios freelance requiere capital disponible. En un contexto económico desafiante, la App Galicia Office se convierte en un aliado clave para financiar proyectos sin frenar el negocio.

Desde la aplicación, las pymes pueden:

Solicitar préstamos con aprobación rápida y gestión 100% digital.

Invertir en plazos fijos o fondos común de inversión.

Operar con dólar MEP con comisiones reducidas.

Todo sin papeles ni sucursales, con procesos simples y seguros. Esta solución permite cubrir campañas digitales, mejoras tecnológicas o proyectos puntuales de manera ágil.

Combinar la contratación de talento freelance con herramientas financieras digitales es la estrategia que ayuda a las pymes a reducir costos, mejorar su presencia online y aprovechar oportunidades globales. Descargá la App Galicia Office y comenzá a impulsar tu negocio hoy mismo.