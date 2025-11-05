Las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan desafíos constantes. Uno de ellos es pagar a tiempo y sin errores. Un número mal ingresado, una fecha equivocada o una transferencia duplicada pueden generar problemas con proveedores y afectar la reputación del negocio.

Para evitar estos inconvenientes, muchas pymes están adoptando soluciones digitales que simplifican la gestión financiera. Una de las más completas es App Galicia Office, una app pensada 100% para empresas que permite controlar pagos, vencimientos y operaciones desde el celular.

Fuente: Archivo

¿Cuáles son los beneficios que ofrece esta aplicación?

La aplicación que Galicia ofrece a las pymes es intuitiva, segura y ágil. Se puede ingresar con huella o face ID y operar las 24 horas del día. Todo desde un solo lugar, sin depender de planillas ni correos.

Además, la App Galicia Office permite pagar servicios en cualquier momento del mes, realizar pagos a proveedores, escanear QR y evitar errores comunes en la carga manual de datos.

La app también ofrece opciones para invertir con Fima, dólar MEP o plazo fijo, y solicitar préstamos adaptados a las necesidades del negocio. Todo desde el celular, sin trámites presenciales ni demoras.

¿Cómo descargar la app?

Descargar la aplicación de Galicia es muy fácil y está disponible de forma gratuita en los stores oficiales. Si usás Android, solo tenés que ingresar a Google Play y buscar “App Galicia Office”. Si tenés iPhone, entrá a App Store y hacé lo mismo. En pocos pasos vas a poder empezar a operar desde tu celular con todas las funcionalidades pensadas para empresas.

Además, activar el Token Galicia desde la app es rápido y seguro. Ingresá con tu usuario y clave, tocá el cartel superior que dice “Activar Office Token” y seguí el proceso de reconocimiento facial. Luego ingresá el código de seis dígitos que te enviamos por mail y listo: ya podés operar con máxima seguridad desde cualquier lugar.