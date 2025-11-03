En esta noticia App Galicia Office: todo lo que tu negocio necesita en un solo lugar

En un contexto donde la eficiencia y la seguridad son claves, las empresas buscan herramientas que les permitan operar sin fricciones. La digitalización dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad, ya que pagar servicios, gestionar inversiones y acceder a financiamiento desde el celular es hoy una necesidad.

Las pymes argentinas enfrentan desafíos diarios como cumplir con obligaciones fiscales y mantener liquidez. En este escenario, contar con soluciones ágiles y seguras es fundamental para optimizar procesos y reducir costos operativos.

La App Galicia Office fue diseñada pensando en empresas. Es intuitiva, fácil de navegar y permite gestionar múltiples compañías sin cerrar sesión. Con tecnología de primera, ofrece inicio rápido mediante huella digital o Face ID, garantizando seguridad y practicidad.

Desde la app se pueden pedir préstamos adaptados al negocio, invertir en dólar MEP o plazo fijo, y pagar servicios las 24 horas del día. También permite realizar compras escaneando cualquier QR, sin efectivo ni tarjetas, agilizando la operativa diaria.

Activar el pago con QR es sencillo. Se ingresa a Office Banking, se selecciona Administrar empresa, Gestión de usuarios, Pagos y Pagos con QR. Esta funcionalidad convierte el celular en una herramienta integral para el negocio.

Para quienes aún no son clientes Galicia, la propuesta es simple. Se puede descargar la app desde Google Play o App Store, abrir una cuenta PyME y acceder a todas las funcionalidades sin costo. Está pensada para comercios, pymes, empresas y agro, adaptándose a cada necesidad.

La seguridad también es prioridad. Con el Token Galicia, activable desde la app mediante reconocimiento facial, las operaciones estarán protegidas. Si la app no funciona, siempre se puede operar desde Office Banking, asegurando continuidad en la gestión.

Con la App Galicia Office, las pymes pueden manejar todo desde el celular: pagos, inversiones, préstamos y cobros, sin trámites presenciales ni demoras. Es una solución integral para quienes buscan eficiencia y control en tiempo real.