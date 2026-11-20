El presidente de Banco Provincia y de ABAPPRA, Juan Cuattromo, advirtió que la estabilidad macroeconómica no alcanza para resolver las dificultades que atraviesan familias, pymes y empresas, y puso el foco en el aumento de la irregularidad del crédito. “Detrás de esos números hay una familia, una empresa y un productor que está pasando un momento difícil”, señaló durante el 5° Congreso Federal de ABAPPRA.

Cuattromo señaló que este evento de los bancos públicos y cooperativos llega “en un momento de transformación profunda del sistema financiero”, mencionó que cambian las tecnologías, los modelos de negocio, los hábitos de las personas y el contexto económico, pero la pregunta central sigue siendo la misma: ¿qué papel debe cumplir la banca federal en el desarrollo de nuestro país y de nuestras comunidades?

“La estabilidad económica es una condición necesaria pero no suficiente”, sostuvo Cuattromo y dijo que una economía puede exhibir orden en algunos de sus principales indicadores y al mismo tiempo no generar inversión, no crear empleo, no generar oportunidades. En ese sentido, alertó que, “hoy quienes viven desde su trabajo en la Argentina atraviesan un momento particularmente difícil”.

Mencionó que “ven a diario pymes con crecientes dificultades para sostener su actividad, comercios que registren caídas en sus ventas, productores que importarán inversiones y familias que recurren al endeudamiento para afrontar gastos corrientes”. Por eso, según su mirada, el debate sobre el sistema financiero no puede limitarse a la eficiencia o a la rentabilidad. “Debe ser, ante todo, un debate sobre el desarrollo y en el pacto de nuestras comunidades”, resaltó.

Irregularidad del crédito

Así, djo que las entidades tienen una responsabilidad común: que el ahorro se transforme en inversión, la inversión en producción y la producción en bienestar compartido.

Ese es un desafío que toma especial relevancia en un contexto en el que, según el último informe del Banco Central, la irregulalidad del crédito al sector privado llegó a 7,75%, con un nivel de 12,8% en familias y 38% en empresas. Y entre los proveedores no financieros de crédito, la mora es considerablemente más alta.

“Son cifras que nos preocupan, porque detrás de esta situación de mora hay una familia, una empresa o un productor que atraviesa un momento muy difícil. Ahí es donde el conocimiento del cliente, la presencia territorial y la confianza construida durante años hacen la diferencia”, aseguró. Y enfatizó que los bancos del sector trabajan todos los días para ofrecer alternativas de regularización y refinanciación que permitan recuperar la capacidad de pago.

No obstante, reconoció la importancia de no comprometer la solvencia en ese tren. “Necesitamos bancos sólidos y eficientes precisamente para sostener esa función en el tiempo. La rentabilidad es una condición necesaria, pero no puede ser nuestro único objetivo”, afirmó.

Tecnología con reglas claras y foco en las personas

Y dijo que el otro gran desafío es el tecnológico. En ese sentido, Cuattromo habló de la necesidad de pasar de una banca digital a una banca inteligente. “No alcanza con digitalizar procesos. Tenemos que usar la tecnología para entender mejor a las personas y a las empresas, decidir mejor y ampliar el acceso al financiamiento. Ser más eficientes, pero también y fundamentalmente ser más cercanos”, afirmó.

Así, citó al Papa León XIV al señalar que “la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas y de sus necesidades”.

“El desafío es combinar la agilidad de la tecnología con la cercanía y la confianza que distinguen a los bancos que componen ABAPPRA”, afirmó. Y señaló que en ese sentido la cooperación es necesaria.

Destacó la importancia también de participar activamente en la discusión por el uso regulatorio. “La innovación necesita arreglas claras, competencia equilibrada y protección de las personas y de sus datos”, enfatizó.

Y resaltó la importancia de que la banca pública y cooperativa se transforme sin perder la identidad. “El futuro de nuestra banca no pasa por elegir entre tecnología y territorio, eficacia e inclusión, o competitividad y desarrollo. El desafío es integrarlo y hacerlo juntos”, concluyó.

Con la estabilidad no alcanza

Según su mirada, los desafíos son grandes y con la estabildad económica sola no alcanza. “Hoy es un momento difícil, familias que recurren al endeudamiento, pymes con problemas económicos, empresas que tienen problemas financieros”, señaló.

En ese sentido dijo que la irregularidad del crédito está muy elevada y aseguró que eso es preocupante porque “detrás de esos números hay una familia, una empresa y un productor que está pasando un momento difícil”.

El representante de la banca pública dijo que el rol clave de este segmento “debe acompañar al productor cuando mas lo necesita sin comprometer la rentabiidad” y consideró que la rentabilidad es una condición necesaria, pero no exclusiva.