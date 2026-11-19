Cuando alguien deja su dinero en una cuenta o en un depósito bancario, da por hecho que lo va a poder recuperar. Pero si el banco entrara en quiebra y no tuviera con qué devolverlo, ese ahorro quedaría en juego. Para esos casos existe una red de protección que muchos clientes ni siquiera conocen.

La cuestión afecta a buena parte de los ahorradores, ya que, según la OCU, alrededor del 40% del ahorro de los españoles está en depósitos y cuentas bancarias. Por eso, además de la vigilancia que la Administración ejerce sobre la solvencia del sector, existe una garantía adicional, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que responde si el banco quiebra y no tiene dinero para devolver lo depositado.

Esa garantía tiene un límite de hasta 100.000 euros por titular y entidad. Alcanza a quienes tienen su dinero en cuentas y depósitos, pero deja fuera otros productos que también se contratan en los bancos, como las acciones, los fondos de inversión o los planes de pensiones.

Qué es el Fondo de Garantía de Depósitos y cómo funciona

El Fondo de Garantía de Depósitos es una entidad con personalidad jurídica propia, aprobada por el Real Decreto-ley 16/2011. Se creó para reorganizar el sistema de garantías bancarias y asegurar que los ahorros de los clientes estén protegidos si la entidad entra en concurso de acreedores, lo que comúnmente se conoce como quiebra.

Todos los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito están obligados a adherirse.

El Fondo de Garantía de Depósitos protege los ahorros de los clientes si su entidad no puede devolverlos. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El fondo se financia con el capital de los mecanismos de garantía anteriores a 2011, que desaparecieron cuando entró en vigor, y con aportaciones anuales de las entidades, según informó BBVA España. Cada una paga según su perfil de riesgo y la cantidad de depósitos garantizados que tiene, de modo que cuantos más depósitos asegurados y más riesgo, mayor es la aportación.

Si una entidad llegara a quebrar, el cliente no tendría que hacer ninguna gestión ni asumir coste alguno. El banco comunica al FGD los datos de sus clientes y el importe depositado, y una vez comprobados los requisitos, el fondo se pone en contacto con cada titular para pedirle una cuenta de otra entidad en la que ingresar el dinero.

Cuánto dinero cubre el fondo por titular y entidad

El límite de 100.000 euros incluye la suma de todo el dinero depositado en la entidad, en euros o en otras divisas, que en ese caso se convierten según el tipo de cambio. Así, quien tiene 50.000 euros en una cuenta y 80.000 en un depósito a plazo suma 130.000 en el mismo banco, y si este quebrara, 30.000 euros quedarían sin cobertura.

Este tope se aplica por entidad y titular. Si la cuenta y el depósito tienen dos titulares, el límite sube a 200.000 euros, y lo mismo ocurre si se reparte el dinero entre dos bancos distintos. La protección alcanza tanto a personas físicas como empresas y asociaciones.

La cobertura es de hasta 100.000 euros por titular y entidad, y una cuenta con dos titulares duplica el límite. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si dos bancos pertenecen al mismo grupo, el límite puede aplicarse a cada uno por separado o de forma conjunta, según el caso.

Qué productos cubre el Fondo de Garantía de Depósitos

El fondo cubre los productos bancarios en los que el cliente deposita su dinero. Ellos son:

Cuentas corrientes

Cuentas de ahorro

Depósitos a plazo

En cambio, quedan fuera las acciones, los bonos, los fondos de inversión y los planes de pensiones, porque dependen de la evolución de los mercados. Quien tiene acciones y estas pierden valor en bolsa, o quiebra la empresa emisora, asume toda la pérdida.

¿Está protegido el dinero en un banco extranjero?

Los bancos extranjeros que operan en España a través de una filial están acogidos al fondo español, como ocurre con Deutsche Bank y el Banco Pichincha. En cambio, los que lo hacen mediante una sucursal dependen del fondo de su país de origen, como ING Direct, que es holandés.

Dentro de la Unión Europea, el límite mínimo es de 100.000 euros en todos los países, e incluso puede ser superior según cada legislación. Fuera de la UE la situación puede ser distinta, por lo que conviene no abandonar el amparo europeo para evitar riesgos.