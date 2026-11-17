En noviembre de 2026, los principales bancos tienen previsto realizar los ingresos entre el lunes 23 y el miércoles 25.

Los pensionistas que cobran su prestación en 14 pagas recibirán en noviembre la segunda paga extraordinaria del año junto con la mensualidad ordinaria. La fecha dependerá de cada banco, ya que las entidades suelen adelantar el pago respecto del calendario oficial de la Seguridad Social.

El artículo 46 del Real Decreto Legislativo 8/2015 establece que las pensiones contributivas por contingencias comunes se abonan en 14 pagas: 12 ordinarias y dos extraordinarias, que se devengan en junio y noviembre.

Qué día se cobra la paga extra de noviembre

En noviembre de 2026, los principales bancos tienen previsto realizar los ingresos entre el lunes 23 y el miércoles 25:

- Lunes 23: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.

- Martes 24: CaixaBank y Banco Santander.

- Miércoles 25: BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Kutxabank, Abanca y Cajamar.

CaixaBank mantiene el día 24 de cada mes como fecha de abono de las pensiones durante 2026 para sus clientes mayores de 65 años.

El adelanto no modifica el calendario legal: la Seguridad Social tiene el dinero disponible desde el primer día hábil del mes siguiente, que este año es el martes 1 de diciembre.

Cuánto dinero se cobra con la paga extra

La paga extraordinaria de noviembre equivale, para un periodo completo de devengo, a una mensualidad ordinaria. Por eso, quienes tienen derecho a las 14 pagas recibirán la pensión habitual más una cantidad adicional equivalente a otra mensualidad.

Quienes empezaron a cobrar durante ese periodo reciben una paga proporcional: una sexta parte por cada mes que corresponda.

La paga extraordinaria de noviembre equivale, para un periodo completo de devengo, a una mensualidad ordinaria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes no cobran una paga extra en noviembre

Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se abonan en 12 mensualidades porque las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las cantidades ordinarias.

Por eso, no reciben en noviembre un segundo ingreso.