De acuerdo con un análisis de BBVA Research, el sector automotriz muestra un contraste entre el resultado mensual y el anual.

En esta noticia Caída anual sigue su marcha

En México el empleo manufacturero formal se mantiene rezagado y acumula más de un año y medio en contracción desde diciembre de 2023.

De acuerdo con un análisis de BBVA Research, el sector muestra un contraste entre el resultado mensual y el anual.

Por una parte, en la comparación mensual de julio, el empleo formal mostró un avance de 0.22% y acumuló cuatro meses de incrementos.

En este sentido, el área de análisis del banco español refiere que la trayectoria representa una señal favorable, después de acumular un largo periodo de debilidad.

El sector manufacturero es el que aporta más empleos formales en el país, de acuerdo con datos del IMSS, pero el resultado de los últimos cuatro meses todavía no resultan suficientes para revertir el deterioro acumulado.

Caída anual sigue su marcha

BBVA Research añadió que en términos anuales el empleo formal manufacturero acumula 19 meses consecutivos, al registrar una baja de 0.7% en julio de este año.

“Asimismo, el nivel de empleo permanece 0.5% por debajo del registrado en diciembre de 2023. En este contexto, será necesario observar una recuperación más sostenida en los próximos meses para confirmar un cambio de tendencia en la creación de empleo formal del sector”, detalló BBVA.

La mayor parte del impacto en el sector manufacturero está asociada a la pérdida de empleos en el sector automotriz, donde el ramo más afectado ha sido el de autopartes.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Inegi, con corte al cierre del primer trimestre, en el último año se perdieron prácticamente 56 mil empleos para cerrar el mes en 797 mil empleos totales, lo que representa su nivel más bajo desde 2018.

La caída en el periodo de referencia es incluso peor a la registrada durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, que afectó a la industria entre 2020 y 2021.

La caída en el empleo del sector automotriz es provocada por la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, que desde el año pasado cobra una tasa de 25% a los vehículos hechos en México que no cumplen con las reglas de origen.

A esto se suma el cierre de la planta de Nissan en Jiutepec Morelos, que tuvo lugar en los primeros meses de este año, además del cierre de la fábrica conjunta de Nissan y Mercedes-Benz en Aguascalientes, durante el segundo trimestre.