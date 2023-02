Compras en cuotas con débito: startup proyecta procesar pagos por $ 1000 millones por mes

GOcuotas prevé seguir creciendo con fuerza, en medio del fuerte avance de la digitalización de los pagos. La fintech procesa más de $ 800 millones todos los meses y proyecta que este año la cifra aumentará a $ 1000 millones y escalará diez veces esta empresa que fue creada en 2019 por emprendedores cordobeses.

La startup registra un crecimiento del 500% por año de manera sostenida y proyecta mayores avances hacia adelante debido a que ven una gran oportunidad en el mercado por "ser los únicos en el país que cuotifican los consumos con tarjetas de débito".

Esta fintech de inclusión financiera, sin intereses ni costos de mantenimiento, cuenta con más de 45.000 comercios adheridos, más de 700.000 usuarios y su ticket promedio es de $ 17.000. Además, ofrece microcréditos y los montos aprobados van de $ 9000 a $ 120.000, según el score crediticio del usuario.

Cristian Rennella, Facundo Toraño y Emiliano Canova, cofundadores GOcuotas.

"Apuntamos a un público sub-bancarizado, a esas personas que no disponen de crédito. En Argentina hay una amplia cantidad que no accede al financiamiento bancario o a tarjetas de crédito o directamente prefiere no usarlo", afirmó Emiliano Canova, Ceo y cofundador de GOcuotas.

El emprendedor resaltó que la propuesta de la compañía se centra en "dar respuesta a las continuas subas de las tasas de interés, a la escasez de la opción 'cuotas sin interés' con tarjetas de crédito y a la intención de los usuarios de no endeudarse a largo plazo ".

La empresa obtiene sus ganancias a través de una comisión que le cobra a los comercios, que ronda el 7,5% en promedio, la cual es "sustancialmente menor que un plan Ahora 3 y que otras alternativas de pago del mercado", por lo que considera que es competitiva a nivel costo financiero para la cuotificación de los consumos .

GOcuotas está presente en casi todo el país y se puede utilizar tanto en compras presenciales como por internet. Los rubros más elegidos en consumos a través de este medio son indumentaria deportiva, calzado e indumentaria, tecnología, perfumería y cuidado personal e indumentaria para niños.