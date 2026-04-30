Klar está superando la barrera de los 7 millones de usuarios. El neobanco que está en espera de la aprovación de la licencia bancaria, que solicitó desde diciembre de 2024, se ha convertido en la segunda SOFIPO con mayor base de clientes en el mercado mexicano. La primera es Nu que duplica la cantidad de usuarios con 15 millones. La empresa presumió que en tan solo 12 meses, Klar ha demostrado su capacidad de escalabilidad, pasando de 3.6 millones de usuarios en diciembre de 2024 a más de 7 millones a la fecha. Esto representa un incremento del 94% anual (YoY). El neobanco fundado en 2019 ha adquirido rápidamente clientes tras el recibimiento, en 2025, de su ronda Serie C por u$s 170 millones de dólares liderada por el fondo General Atlantic, que también ha invertido en startups como Clip y Konfío. En esta ronda contó con la participación de nuevos inversionistas como Grupo Santander, DEG, Grupo Televisa, Grupo Fórmula y Citius. La empresa valuada en u$s 800 millones, tras dicha ronda, presumió que alcanzó el punto de equilibrio (utilidad neta positiva), desde el año pasado. Aunque en 2024, Stefan Möller, CEO y fundador de Klar, había mencionado que ya llevaban 10 meses acumulados sin pérdidas. Asimismo, Klar informó que mantiene un Índice de Capitalización (NICAP) promedio de 154% (enero 2025 a marzo 2026), situándose en niveles óptimos de cumplimiento regulatorio y estabilidad. Klar, que arrancó como una tarjeta de crédito, ha logrado incentivar activamente el ahorro y la inversión en México a la par de su oferta empresarial. A la fecha, cuenta con más de 3 millones de usuarios que utilizan activamente productos de inversión que llegan hasta el 15% de rendimiento y la compañía ha distribuido más de 2,500 millones de pesos en rendimientos en solo 3 años, beneficiando directamente la salud financiera de sus clientes. “Nuestro crecimiento a doble dígito es el resultado de un enfoque implacable en la inclusión financiera y la innovación de producto”, comentó Möller en un comunicado de prensa.