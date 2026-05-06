La Cámara Argentina Fintech realizó en Rosario la segunda edición 2026 de Fintech Meetups, un encuentro que tuvo como Host a la Bolsa de Comercio de Rosario. La jornada reunió a líderes fintech, empresas tecnológicas, actores del mercado de capitales y referentes del ecosistema de activos digitales para debatir las tendencias que están transformando el financiamiento y la infraestructura del dinero en Argentina. Con foco en pagos, ahorro, inversión y crédito, los especialistas analizaron cómo la innovación financiera puede potenciar la economía real, ampliar el acceso a servicios financieros y generar nuevas oportunidades para empresas, inversores y usuarios. Moderado por Raúl Piccolo, vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech, el primer panel reunió a Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, y Hernán Sefusatti, presidente de Grupo Coinag, para analizar el rol de Rosario como hub productivo y financiero. Puccini puso el foco en la seguridad, el orden fiscal y el acceso a nuevas herramientas de financiamiento. “La seguridad es el principal pilar que permite el desarrollo y el crecimiento. También el orden fiscal, necesario para activar herramientas dirigidas a apoyar al sector productivo”, señaló. Y agregó: “Logramos sumar al mercado de capitales como puente con el sector público”. Finalmente, remarcó: “Es fundamental sostener el ordenamiento fiscal para contar con herramientas para el sector productivo y avanzar también en alivio fiscal”. Por su parte, Sefusatti afirmó: “Fuimos el banco que más líneas de crédito otorgó. En momentos donde se ve cierto aumento de mora o mayor complejidad, estas herramientas son una bocanada de aire fresco”. Y agregó: “Mientras algunos veían una amenaza, nosotros vimos una oportunidad y la transformamos en una línea de trabajo que hoy nos permite ser líderes”. El segundo panel, moderado por Diego Díaz, Head de Cripto de la Cámara Argentina Fintech, contó con la participación de Guido Messi, Head of Corporate Development en Ripio; Facundo Werning, Head of Latam en Agora; Rafael De Ambrosi, CEO de Twin Finance; Joaquín Fagalde, CEO de Depay; y Federico Morrone, CEO de Lirium. Los voceros compartieron experiencias concretas sobre el uso de stablecoins en distintas industrias y destacaron su potencial para hacer más eficientes los pagos, reducir costos operativos y ampliar el acceso a servicios financieros. También señalaron los desafíos regulatorios y de adopción que todavía condicionan su expansión en Argentina. En el tercer panel, moderado por Miguel Fattore, CFO de la Bolsa de Comercio de Rosario, Santiago Juarros, Senior Manager de Circle; Camilo Cristia, CEO de LB Finanzas; Matías Simone, CEO de Landtoken; e Ignacio Plaza, Managing Partner de Draper Cygnus, analizaron cómo la tokenización de activos y las infraestructuras digitales pueden generar nuevas formas de financiamiento y creación de valor en sectores productivos clave. Coincidieron en que las herramientas basadas en blockchain pueden ampliar el acceso a inversiones, mejorar la trazabilidad y hacer más eficientes distintos procesos económicos. También destacaron el potencial de Argentina para posicionarse como un mercado relevante en la adopción regional de estas tecnologías. El encuentro cerró con un panel moderado por Pablo Sanucci, Founder & CEO de Finvoi, en el que conversaron Fernando J. Luciani, Director Ejecutivo de MAV; Diego Fernández, CEO de A3; Pablo Juanes Roig, VP de Fintech en Huawei; Carlos Gil, CEO de Intive; y Sebastián Musso, CEO de SkyBlue Analytics. En este espacio se abordaron las oportunidades para potenciar el financiamiento productivo a partir de una mayor integración entre fintech, mercado de capitales y sector público, destacando la importancia de generar instrumentos más accesibles, eficientes y adaptados a las necesidades de empresas y emprendedores. Tras su paso por Rosario, el ciclo 2026 continuará con nuevas ediciones en Neuquén (junio), Salta (agosto) y Córdoba (septiembre), reforzando su carácter federal y su objetivo de impulsar el crecimiento de la industria fintech en todo el país.