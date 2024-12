La mayor cartera de activos del país tuvo una evolución inesperada: le pegó el rally de la Bolsa y la baja de riesgo país

En esta noticia Cartera del FGS

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS ganó más de u$s 32.000 millones en 2024, al pasar de tener una cartera valuada en u$s 25.838 millones el 31 de octubre del año pasado a una de u$s 58.281 millones el 31 de octubre pasado, según revela el propio informe del FGS.

Esto da un alza del 126% interanual en dólares, mientras que su cartera valuada en pesos creció 202%, superando al 183% que subió el dólar oficial mayorista, pero menos que el 219% que creció el Merval.

Del total de la cartera, el 75% corresponde a títulos públicos nacionales, a través de la renta fija. De ese total, la mitad son bonos CER a tasa variable, 13% bonos en dólares a tasa fija, 6% dollar linked, 4% letras en pesos y 2% letras en dólares, entre los más destacados.

En tanto, otro 15% del total de la cartera del FGS está en acciones, donde sobresalen las tenencias en Macro, Galicia, Transportadora Gas del Sur, Pampa y Ternium; mientras que un 5% del total de la cartera de la ANSeS corresponde a proyectos productivos y el resto en distintos tipos de fondos comunes de inversión.

"La baja del riesgo país y la fuerte recuperación de las acciones permitieron la recuperación del fondo. Pero fue el contexto macro lo que permitió la mejora del 100% en dólares. La mayor ganancia del Fondo en un sólo año y este año llega a un nuevo récord", escribió en la red social X el economista Ramiro Castiñeira.

"Milei no sólo saneó el balance del Tesoro y el balance del BCRA, también saneó el balance de la ANSeS", agregó.

Divergencias

Consultados funcionarios del Gobierno anterior, dicen que la compra de acciones que habían realizado vinieron bien para esta performance, ya que prácticamente no cambiaron nada.

De todos modos, Piedad Ortiz, Chief Economist de Wise Capital, advierte que esto obedece al plan del Gobierno de Milei, de hacer escasos los pesos y abundante la plaza en dólares que está funcionando.

"De hecho, para contener ese rally cambiario que está existiendo de una brecha a niveles de casi el 3%, el Gobierno sale a bajar la tasa para contener. La estrategia cambiaria que están usando la vemos como muy positiva. Vemos que la brecha está disminuyendo. Que el Impuesto PAIS se va a desmontar. Ya. prácticamente, el dólar exportador es una utopía porque los dólares están bastante homogeneizados".

A nivel mundial, y a raíz de la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el índice dólar se ha disparado a niveles astronómicos y casi todas las monedas de los mercados emergentes se han devaluado contra el dólar, mientras que es curioso que el peso argentino se sigue resistiendo.