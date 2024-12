Murió el dólar ahorro: casas de cambio en crisis apuestan todo al Bitcoin

Pese a la próxima apertura del cepo cambiario, las casas de cambio pasan por su peor momento, ya que la venta de dólar ahorro, a $ 1658, contra $ 1070 del blue o $ 1055 del MEP, es inexistente.

"No obstante ello, el Banco Central continúa exigiendo por norma un umbral mínimo de 120 operaciones en el trimestre. Con el agravante de que tampoco podemos operar para la compra de moneda extranjera".

"Porque reglamentariamente la descarga, que es la venta de esa compras en el mercado, está limitada al volumen de ventas a clientes del mes anterior. Eso define un esquema prácticamente inviable desde lo operativo", se queja en voz alta Mario Ignacio Mochetti, presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC).

Casas de cambio

Revela que desde hace un año que están pidiendo al regulador modificar aspectos que no generan demanda de reservas, pero que afectan negativamente a el sector.

"Eliminar ese umbral mínimo exigido, permitir descargar en otras entidades lo comprado para poder actuar para la compra y, fundamentalmente, en línea con la idea de una mayor libertad para competir y operar, que eliminen la prohibición de realizar otras operaciones comerciales con la misma sociedad que administra la casa u agencia de cambio.

"Al menos hasta estar en presencia de un mercado sin las restricciones actuales. Ninguna de estas ideas fue por ahora evaluada positivamente por el organismo. Con mucho esfuerzo, un alto porcentaje llega a las exigencias, pero cada día que pasa es más difícil".

Dólar ahorro

Manejamos un 70% de consultas menos para dólar ahorro y el acceso al dólar MEP influye mucho en eso. Lo grave es no poder operar para la compra, con cero impacto negativo a los intereses nacionales, por que luego no podemos vender por la restricción y además por qué no podemos o las entidades no pueden superar la tenencia informada al BCRA", protesta.

Quien no cumple el umbral de venta mínimo exigido puede ser revocada su autorización para operar. Esta semana revocaron a dos entidades: Cambio Atenas y Exchange del Plata, aparentemente por no cumplimentar ese volumen exigido.

"Un argumento interesante para anexar al pedido de eliminación del umbral mínimo de operaciones de cambio exigidos es que si una entidad no lo cumple, pues no llega al volumen definido, no está causando ningún daño o perjuicio a los objetivos e intereses nacionales. Parece entonces desmesurado que la sanción sea su revocación", advierte Mochetti.

Pedidos

Desde CADECAC pidieron eliminar umbral de operaciones mínimas, modificar el esquema de ventas a otras entidades, permitiendo vender lo que se compra sin límites, y eliminar la prohibición de desarrollar actividades complementarias, de manera de que con la misma sociedad se pueda dar volumen al negocio. La idea es abordar la compra venta de criptoactivos y monedas, entre otros negocios congruentes.

Por algo antes de la pandemia había 120 operadores activos, y hoy no hay más de 50 realmente activos en todo el país: "La evolución o la involución dependerá del esquema gradual que presente la eliminación del cepo".

"Pedimos que eliminen la prohibición para realizar actividades complementarias, entre otras cosas, para que el operador que quiera, por ejemplo pueda incursionar el segmento de criptomonedas", concluye el directivo.