En la sesión de apertura de este jueves, 23 de julio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1427 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,13% en relación con el día anterior.

La cotización del euro frente al dólar muestra una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.11% y en el último año acumula -0.8%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado con respecto a la moneda.

La tendencia sugiere que los inversionistas están de nuevo dispuestos a apostar por la estabilidad y crecimiento de la economía, lo cual podría tener implicaciones favorables en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.73%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.