El dólar presenta una cotización de 17.42 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 23 de julio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.14%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.43 pesos y un mínimo de 17.38 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -4.88% y en el último año acumuló -716.70%, mostrando una clara tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días la cotización mostró un sesgo bajista, con más jornadas negativas que positivas; hubo un breve rebote a mitad de período, luego una racha de caídas y un repunte final, señalando presión vendedora predominante.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.48%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, marcando un dato de 1 igual a 3, lo que indica que en los últimos días ha tenido un incremento constante. Este aumento ha generado confianza en el mercado, reflejando una recuperación en la demanda de la moneda extranjera.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, con un dato de 1 igual a -2, habríamos observado una caída en la cotización del Dólar en relación con días anteriores. Este descenso podría haber influido en el comportamiento de los inversores y en el valor de otras monedas locales.

El análisis de esta tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Dólar en el corto plazo, lo que podría tener implicaciones en las decisiones financieras y comerciales.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.