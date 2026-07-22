Cada vez más argentinos trabajan para empresas del exterior, cobran en dólares o criptomonedas y generan ingresos sin salir del país.

El problema es que, una vez emitida la factura, comienza un recorrido financiero que muchas veces termina reduciendo significativamente el monto que finalmente llega al bolsillo.

El crecimiento del trabajo remoto fue mucho más rápido que la evolución de los sistemas de pago internacionales.

Según el Reporte de Contratación Global 2025 de Deel, publicado este año, la contratación de profesionales argentinos por empresas del exterior creció 25% durante 2025 y Buenos Aires ya figura entre las ciudades latinoamericanas con mayor cantidad de contratos remotos.

Al mismo tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que en América Latina ya hay más de 15 millones de trabajadores independientes que reciben ingresos desde otros países.

Sin embargo, cobrar sigue siendo uno de los principales desafíos.

El costo oculto de cobrar desde el exterior

Muchos freelancers utilizan varias plataformas para completar un mismo proceso: una para recibir el pago, otra para convertir la moneda, otra para retirar los fondos y, finalmente, una cuenta bancaria o billetera para utilizar el dinero.

Y lo peor es que cada paso agrega costos.

No siempre se trata de una comisión elevada y visible. En muchos casos la pérdida aparece distribuida entre spreads cambiarios, cargos por transferencias, comisiones de salida y tiempos de acreditación que afectan el valor efectivo del dinero.

Según el informe The Global Freelance Payment Methods Report, la economía freelancer mueve alrededor de u$s 847.000 millones por año en pagos transfronterizos.

Sin embargo, las distintas tarifas y costos operativos pueden reducir entre 3% y 8,7% el ingreso neto que recibe el trabajador. En algunos esquemas con múltiples intermediarios, la pérdida total puede acercarse al 10%.

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El recorrido típico de un pago internacional

En la práctica, un cobro desde el exterior suele seguir este circuito:

El cliente paga en dólares, euros, criptomonedas u otra moneda.

El dinero llega a una plataforma o procesador de pagos.

Esa plataforma aplica una comisión o un tipo de cambio propio.

Los fondos se transfieren a otra cuenta o billetera.

Aparecen nuevos costos de transferencia o conversión.

Finalmente, el dinero llega a la cuenta desde donde el profesional puede gastarlo o retirarlo.

Cada uno de esos pasos puede implicar costos adicionales, incluso cuando individualmente parecen pequeños.

Qué conviene mirar antes de elegir cómo cobrar

Más allá de la plataforma elegida, especialistas del sector coinciden en que el análisis no debería limitarse a la comisión inicial. Hay otros factores que terminan teniendo un impacto igual o mayor sobre el ingreso final.

1. Calcular el costo total

La comisión publicada rara vez refleja el costo real.

También conviene revisar:

el spread cambiario;

las comisiones por retirar fondos;

los cargos por transferencias internacionales;

los costos de conversión entre monedas.

2. Evaluar los tiempos de acreditación

La velocidad también tiene un costo.

Quienes cobran todos los meses necesitan liquidez para afrontar gastos corrientes, por lo que varios días de demora pueden convertirse en un problema financiero.

3. Reducir la cantidad de intermediarios

Cada plataforma adicional implica nuevas verificaciones, posibles demoras y costos.

En general, cuanto más corto sea el recorrido del dinero, menor será la pérdida económica.

4. Evitar conversiones innecesarias

Cada cambio de moneda suele incorporar un spread.

Si el dinero pasa de dólares a otra moneda y luego vuelve a convertirse antes de utilizarse, el costo total aumenta.

5. Verificar la facilidad para mover los fondos

No todas las plataformas ofrecen la misma flexibilidad para transferir, retirar o reutilizar el dinero.

En el caso de las criptomonedas, además, es fundamental comprobar que la red utilizada por el emisor y el receptor sea compatible. Un error en ese punto puede provocar la pérdida definitiva de los fondos.

6. Priorizar plataformas con respaldo regulatorio

Cuando se reciben ingresos internacionales de manera habitual, trabajar con proveedores regulados aporta mayor previsibilidad, trazabilidad y seguridad operativa.

7. Elegir un sistema acorde al tipo de actividad

No enfrenta las mismas necesidades quien factura todos los meses a un único cliente que quien recibe pagos esporádicos desde distintos países.

La frecuencia de cobro, el monto promedio y los países de origen deberían influir en la elección del método de pago.

El desafío ya no es solo cobrar

La discusión dejó de centrarse únicamente en qué plataforma recibe el dinero.

Para quienes trabajan de manera global, el verdadero desafío pasa por administrar esos fondos con la menor fricción posible: recibirlos, moverlos, convertirlos y utilizarlos sin que las comisiones y los costos ocultos erosionen una parte significativa del ingreso.

En un mercado laboral cada vez más internacional, la eficiencia del sistema de cobro empieza a ser tan importante como la tarifa que cobra el propio profesional. Un método aparentemente más barato puede terminar siendo más caro si obliga a realizar múltiples conversiones o agrega intermediarios innecesarios.

Para quienes cobran desde el exterior, comparar el costo total del proceso, y no solo la comisión inicial, puede representar una diferencia de varios puntos porcentuales sobre sus ingresos a lo largo del año.