Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 17 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.227,3 pesos colombianos.

La cotización del Dólar mostró un leve retroceso semanal de -0.58% y acumula una caída interanual de -15.27%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar es del 9.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 13.26%.

En las últimas 2 sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró tendencia bajista: 6 caídas y 4 alzas, sin días estables. Predominaron rachas cortas, con un repunte de dos jornadas a mitad del período y cierre con dos bajas consecutivas.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento puede indicar un mayor valor del Dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas en el corto plazo.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 17 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3227.3 pesos colombianos, pagarán 322,730 pesos; 200 dólares costarán 645,460 pesos y 500 dólares, 1,613,650 pesos.