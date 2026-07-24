Para quienes comienzan a administrar sus primeros excedentes de pesos, un tipo de inversión cada vez gana más terreno por su flexibilidad en la gestión de la liquidez.

Las cauciones bursátiles son operaciones de muy corto plazo (desde 24 horas), con rendimiento conocido de antemano y respaldo de títulos que entrega quien toma los fondos.

Además, una particularidad atractiva es que, si la operación se coloca antes del cierre del mercado y permanece vigente, los intereses se computan por días corridos, lo que incluye sábados, domingos y feriados mientras dure el plazo pactado.

¿Qué es una caución bursátil?

Una caución bursátil es una operación financiera de corto plazo que se realiza en el mercado de capitales, donde una parte presta dinero (colocador) y la otra lo recibe (tomador) a cambio de un interés y dejando como garantía títulos valores.

En Argentina, este instrumento es muy utilizado para gestionar liquidez de pocos días, con plazos que van típicamente desde 1 hasta 120 días, tanto en pesos como en dólares.

A diferencia de un plazo fijo bancario, la caución se negocia en el mercado bursátil bajo reglas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con la participación de agentes de liquidación y compensación (ALyC), lo que le otorga un marco regulatorio específico y estandarizado.

¿Cómo funciona una caución colocadora y quiénes participan en la operación?

En una caución colocadora, el inversor (colocador) presta fondos a otro participante del mercado (tomador), que suele ser un broker, fondo o inversor institucional que necesita liquidez temporal.

A cambio, el tomador se compromete a devolver el capital más los intereses pactados al vencimiento y deja como garantía una cantidad de títulos valores, que quedan inmovilizados durante la operación.

Participantes clave:

Colocador: quien aporta el efectivo y recibe el rendimiento.

Tomador: quien recibe el efectivo y entrega títulos en garantía.

Mercado/ALyC: intermedian y garantizan la operatoria, administrando las garantías y el proceso de liquidación.

Al vencimiento, el tomador devuelve el capital y paga los intereses al colocador; si no cumple, el mecanismo de garantías permite que los títulos sean liquidados para cubrir la obligación.

¿Por qué genera rendimientos todos los días mientras la operación está vigente, incluyendo fines de semana y feriados?

Una característica distintiva de las cauciones es que los intereses se computan por días corridos, no solo por días hábiles bursátiles.

Esto significa que, si una operación se coloca un viernes con vencimiento el martes (por ejemplo, un fin de semana largo), el colocador devenga intereses por los cuatro días completos, aunque el mercado esté cerrado el sábado, domingo y lunes.

Es importante aclarar que:

El rendimiento se devenga día a día, pero se cobra al vencimiento de la operación, no durante los días no hábiles.

Esto hace que las cauciones funcionen como un “estacionamiento remunerado” para la liquidez en períodos en los que no se podrá operar.

Esta mecánica no es una promoción de rentabilidad, sino una consecuencia de cómo se calculan los intereses en estas operaciones a plazo fijo dentro del mercado de capitales.

¿Cómo se determina la tasa de interés?

La tasa de una caución se fija por oferta y demanda en el mercado bursátil en cada sesión. Quien quiere colocar fondos puede indicar una tasa mínima que está dispuesto a aceptar o tomar la “tasa de mercado” que resulte de las operaciones del día.

Factores que influyen:

Plazo de la operación: tasas pueden variar según sean cauciones a 1, 2, 3, 7 días, etc.

Moneda: existen cauciones en pesos y en dólares, con tasas diferentes.

Contexto de tasas del mercado: suelen moverse en línea con referencias como la tasa de plazos fijos y otras alternativas de corto plazo.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las tasas varían diariamente y deben verificarse en la pantalla de cauciones del bróker o del mercado el día de la operación.

¿Qué plazos existen y para qué perfil de inversor resulta útil?

Las cauciones se operan típicamente desde 1 día hasta 120 días, siendo muy comunes los plazos cortos de 1 a 7 días para gestión de liquidez.

Son especialmente útiles para:

Inversores que tienen excedentes de pesos por pocos días y quieren que esos fondos generen algún rendimiento mientras deciden otra inversión.

Quienes buscan flexibilidad para disponer del dinero en plazos cortos, sin inmovilizarlo por 30 días como en un plazo fijo tradicional.

Inversores de perfil conservador a moderado, que priorizan seguridad y liquidez sobre retornos elevados.

Los plazos exactos disponibles pueden variar según el mercado y el ALyC. Conviene confirmar con el bróker antes de operar.

¿Cómo puede adquirir una caución un inversor minorista a través de un ALyC o plataforma de inversión?

El proceso típico para un inversor minorista es:

Tener cuenta en un ALyC o broker habilitado para operar en el mercado de capitales. Contar con fondos disponibles en pesos (o dólares) en la cuenta comitente. Ingresar a la plataforma del bróker y seleccionar la opción de “Caución Colocadora”. Indicar: Moneda (ARS o USD). Monto a invertir. Plazo deseado (por ejemplo, 1, 2, 3, 7 días). Tasa mínima (o aceptar la tasa de mercado). Confirmar la orden y esperar que sea emparejada con un tomador en el mercado.

Muchos brókers permiten operar cauciones desde montos bajos y con interfaces simplificadas, lo que facilita el acceso a inversores principiantes.

Igualmente, los pasos exactos, montos mínimos y horarios de corte pueden variar entre brókers. Conviene consultar la guía de cada plataforma.

Costos y comisiones a revisar antes de invertir

Antes de colocar fondos en cauciones, es recomendable revisar:

Comisiones del ALyC: algunos brókers cobran comisiones por operar cauciones o por la administración de la cuenta.

Impuestos y retenciones: las cauciones pueden estar sujetas a impuestos (por ejemplo, ingresos brutos, según la jurisdicción y la condición del inversor). Además, los intereses suelen estar alcanzados por el impuesto a la renta financiera para residentes en Argentina.

Horarios de corte: para que una caución comience a correr en un día determinado, debe colocarse antes del horario de cierre de la sesión.

Plazos mínimos y máximos: confirmar qué plazos ofrece el bróker y si hay restricciones para ciertos días (por feriados, por ejemplo).

Reinversión automática: algunos brókers permiten renovar automáticamente las cauciones al vencimiento; conviene entender cómo funciona y si se puede cancelar.Dato que requiere actualización: Las alícuotas impositivas y las comisiones pueden cambiar con la normativa vigente. Verificar con el ALyC y un contador antes de publicar cifras concretas.

Cauciones vs. fondos money market, cuentas remuneradas y plazos fijos

Los valores precisos (tasas, montos mínimos, etc.) deben verificarse en cada caso, ya que cambian con el tiempo y según la entidad.

Característica Cauciones bursátiles Fondos money market (FCI) Cuentas remuneradas Plazos fijos tradicionales Plazo Desde 1 día hasta 120 días, elegible por el inversor Sin plazo fijo, se puede rescatar en días hábiles Sin plazo fijo, disposición inmediata Generalmente desde 30 días Liquidez Alta, pero el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento de la operación Alta, generalmente T+1 o T+2 según el fondo Muy alta, disponibilidad casi inmediata Baja durante el plazo; rescate anticipado suele perder intereses Rendimiento Tasa fija pactada al inicio, variable según mercado (oferta/demanda) Rendimiento variable, depende de la cartera del fondo Tasa variable, definida por la entidad (puede ser promocional) Tasa fija o variable según el banco y el tipo de plazo Riesgo Bajo, respaldado por títulos y cámara compensadora; no “libre de riesgo” Bajo, pero depende de los activos del fondo; no garantizado Bajo, pero depende de la solidez de la entidad; no garantizado Bajo, pero depende del banco; cubierto hasta cierto monto por seguro de depósitos (si aplica) Cómo se genera el rendimiento Interés pactado por días corridos, incluido fines de semana y feriados si la operación está vigente Intereses y ganancias de instrumentos de corto plazo en la cartera del fondo Intereses sobre el saldo, generalmente calculados diariamente Intereses sobre el capital inmovilizado durante el plazo pactado Monto mínimo Suele ser bajo (depende del bróker) Bajo, accesible para minoristas Muy bajo, a veces desde $1 Variable, a menudo desde montos bajos

Ninguna de estas alternativas es “objetivamente superior” en todos los casos. La elección depende del perfil de riesgo, horizonte de inversión, necesidad de liquidez y condiciones puntuales del mercado.

Las cauciones bursátiles pueden ser una herramienta eficiente para administrar liquidez de muy corto plazo cuando se tienen excedentes de pesos (o dólares) por pocos días y se busca que esos fondos generen algún rendimiento mientras permanecen disponibles.

Su atractivo para inversores que están dando sus primeros pasos radica en la combinación de plazos flexibles, tasas pactadas de antemano, garantías del mercado y la posibilidad de devengar intereses por días corridos, incluidos fines de semana y feriados, siempre que la operación esté vigente.

No obstante, no se trata de un instrumento “libre de riesgo” ni de rentabilidades garantizadas a futuro: las tasas varían según la oferta y la demanda, y las condiciones operativas e impositivas pueden cambiar.

Por eso, antes de utilizar cauciones como parte de la estrategia de gestión de liquidez, conviene revisar la normativa vigente de la CNV, las reglas del mercado correspondiente (BYMA, MAE, etc.) y las condiciones particulares del ALyC o plataforma de inversión que se utilice.