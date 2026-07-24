Para quienes comienzan a administrar sus primeros excedentes de pesos, un tipo de inversión cada vez gana más terreno por su flexibilidad en la gestión de la liquidez. Las cauciones bursátiles son operaciones de muy corto plazo (desde 24 horas), con rendimiento conocido de antemano y respaldo de títulos que entrega quien toma los fondos. Además, una particularidad atractiva es que, si la operación se coloca antes del cierre del mercado y permanece vigente, los intereses se computan por días corridos, lo que incluye sábados, domingos y feriados mientras dure el plazo pactado. Una caución bursátil es una operación financiera de corto plazo que se realiza en el mercado de capitales, donde una parte presta dinero (colocador) y la otra lo recibe (tomador) a cambio de un interés y dejando como garantía títulos valores. En Argentina, este instrumento es muy utilizado para gestionar liquidez de pocos días, con plazos que van típicamente desde 1 hasta 120 días, tanto en pesos como en dólares. A diferencia de un plazo fijo bancario, la caución se negocia en el mercado bursátil bajo reglas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con la participación de agentes de liquidación y compensación (ALyC), lo que le otorga un marco regulatorio específico y estandarizado. En una caución colocadora, el inversor (colocador) presta fondos a otro participante del mercado (tomador), que suele ser un broker, fondo o inversor institucional que necesita liquidez temporal. A cambio, el tomador se compromete a devolver el capital más los intereses pactados al vencimiento y deja como garantía una cantidad de títulos valores, que quedan inmovilizados durante la operación. Participantes clave: Al vencimiento, el tomador devuelve el capital y paga los intereses al colocador; si no cumple, el mecanismo de garantías permite que los títulos sean liquidados para cubrir la obligación. Una característica distintiva de las cauciones es que los intereses se computan por días corridos, no solo por días hábiles bursátiles. Esto significa que, si una operación se coloca un viernes con vencimiento el martes (por ejemplo, un fin de semana largo), el colocador devenga intereses por los cuatro días completos, aunque el mercado esté cerrado el sábado, domingo y lunes. Es importante aclarar que: Esta mecánica no es una promoción de rentabilidad, sino una consecuencia de cómo se calculan los intereses en estas operaciones a plazo fijo dentro del mercado de capitales. La tasa de una caución se fija por oferta y demanda en el mercado bursátil en cada sesión. Quien quiere colocar fondos puede indicar una tasa mínima que está dispuesto a aceptar o tomar la “tasa de mercado” que resulte de las operaciones del día. Factores que influyen: Las tasas varían diariamente y deben verificarse en la pantalla de cauciones del bróker o del mercado el día de la operación. Las cauciones se operan típicamente desde 1 día hasta 120 días, siendo muy comunes los plazos cortos de 1 a 7 días para gestión de liquidez. Son especialmente útiles para: Los plazos exactos disponibles pueden variar según el mercado y el ALyC. Conviene confirmar con el bróker antes de operar. El proceso típico para un inversor minorista es: Muchos brókers permiten operar cauciones desde montos bajos y con interfaces simplificadas, lo que facilita el acceso a inversores principiantes. Igualmente, los pasos exactos, montos mínimos y horarios de corte pueden variar entre brókers. Conviene consultar la guía de cada plataforma. Antes de colocar fondos en cauciones, es recomendable revisar: Los valores precisos (tasas, montos mínimos, etc.) deben verificarse en cada caso, ya que cambian con el tiempo y según la entidad. Ninguna de estas alternativas es “objetivamente superior” en todos los casos. La elección depende del perfil de riesgo, horizonte de inversión, necesidad de liquidez y condiciones puntuales del mercado. Las cauciones bursátiles pueden ser una herramienta eficiente para administrar liquidez de muy corto plazo cuando se tienen excedentes de pesos (o dólares) por pocos días y se busca que esos fondos generen algún rendimiento mientras permanecen disponibles. Su atractivo para inversores que están dando sus primeros pasos radica en la combinación de plazos flexibles, tasas pactadas de antemano, garantías del mercado y la posibilidad de devengar intereses por días corridos, incluidos fines de semana y feriados, siempre que la operación esté vigente. No obstante, no se trata de un instrumento “libre de riesgo” ni de rentabilidades garantizadas a futuro: las tasas varían según la oferta y la demanda, y las condiciones operativas e impositivas pueden cambiar. Por eso, antes de utilizar cauciones como parte de la estrategia de gestión de liquidez, conviene revisar la normativa vigente de la CNV, las reglas del mercado correspondiente (BYMA, MAE, etc.) y las condiciones particulares del ALyC o plataforma de inversión que se utilice.