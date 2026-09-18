El guiso de carne y verduras es un clásico de la cocina que permite resolver una comida con una preparación sencilla. La combinación de papas, zanahorias y carne en una salsa de tomate y caldo da como resultado un plato abundante, ideal para compartir.

Además, se puede preparar en la Olla Stone de 8,1 de Hudson, lo que simplifica la elaboración y reduce la cantidad de utensilios para lavar. Para lograr un buen resultado, conviene prestar atención al dorado de la carne, al tamaño de los vegetales y a la cantidad de líquido.

Ingredientes

Para preparar esta receta se necesitan:

500 g de carne (puede ser cerdo, pollo o res)

1 cebolla grande

2 zanahorias

2 papas medianas

1 pimiento morrón

2 tazas de caldo de verduras o carne

1 lata de tomate perita

Especias al gusto (pimienta, orégano, comino)

Sal, a gusto

1 hoja de laurel

2 cucharadas de aceite

La elección de la carne influye en el tiempo de preparación. Los cortes que requieren una cocción prolongada necesitarán más tiempo para quedar tiernos, mientras que el pollo deshuesado cortado en cubos permite una versión más rápida.

Cómo hacer guiso de carne y verduras paso a paso

El primer paso es cortar la carne en trozos pequeños y de tamaño similar. Picar la cebolla y el morrón, pelar las zanahorias y las papas, y cortarlas en cubos. Calentar el aceite en una olla y agregar la carne. Dorar en tandas, sin amontonar los trozos, para evitar que larguen demasiado líquido y se hiervan desde el comienzo. Una vez dorados, retirarlos y reservar.

En la misma olla, incorporar la cebolla y el morrón. Cocinar durante unos minutos, revolviendo, hasta que comiencen a ablandarse. Agregar las zanahorias y mezclar para integrar los sabores.

Volver a colocar la carne y sumar los tomates perita picados, el caldo, la hoja de laurel y los condimentos. Cuando la preparación rompa el hervor, bajar el fuego y mantener una cocción suave.

Si se utiliza una carne que necesita más tiempo, cocinarla hasta que comience a estar tierna antes de incorporar las papas. Una vez agregadas, continuar la cocción durante unos 20 a 25 minutos, hasta que estén blandas y la carne esté completamente cocida. El tiempo total dependerá del corte elegido y del tamaño de los trozos. Durante la cocción, revisar el nivel de líquido y añadir un poco de caldo caliente si hace falta. Antes de servir, retirar el laurel y ajustar la sal.

Errores comunes en la preparación de guiso

Al elaborar un guiso, pueden surgir ciertos errores que conviene evitar. Uno de ellos es no dorar la carne correctamente al inicio, lo que puede resultar en un sabor menos intenso. Además, no se debe escatimar en la cantidad de líquido; esto es fundamental para que todos los ingredientes se cocinen adecuadamente. También es recomendable utilizar una olla amplía, como la Olla Stone, para permitir que el vapor circule apropiadamente.

Otro error común es no dejar que el guiso cocine el tiempo suficiente. Se aconseja que una vez que rompa el hervor, se baje el fuego para que mantenga una cocción lenta durante al menos 30 a 40 minutos. Esto permite que todos los sabores se mezclen y que las verduras se ablanden. Si el guiso se cocina demasiado rápido, los ingredientes pueden no alcanzar la suavidad deseada.

Cómo preparar guiso en cantidad

Para cocinar varias porciones, conviene elegir una olla amplia que permita incorporar los ingredientes y revolver sin derrames. No hace falta llenarla hasta el borde: dejar espacio facilita el manejo de la preparación.

Una opción para este tipo de recetas es la Olla Stone de 8,1 litros de Hudson, cuya capacidad resulta práctica cuando se busca aumentar las cantidades y cocinar para más personas. Al adaptar la receta, conviene mantener la proporción de los ingredientes y agregar el caldo de manera gradual.