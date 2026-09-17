José Elías, empresario y propietario: “Me preocupa cuando la gente con una nómina de 1.500 euros se compra un piso para alquilar por 1.500”.

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El financiamiento con capital de terceros puede convertirse en un recurso estratégico para quienes buscan hacer crecer una empresa. Utilizar deuda permite disponer de más fondos para invertir y expandir diferentes proyectos o negocios.

Esta visión es compartida por José Elías, empresario y propietario de La Sirena, quien sostiene que “si quieres hacer dinero, la única forma de hacerlo es con deuda ajena”. Sin embargo, también remarca que endeudarse requiere prudencia, especialmente cuando se trata de las finanzas personales.

Durante una entrevista en el canal de YouTube Libertad Inmobiliaria, Elías resumió su postura al señalar que “la deuda es buena siempre y cuando la puedas pagar”. Al mismo tiempo, cuestionó a quienes asumen compromisos financieros con expectativas demasiado optimistas y sin contar con un respaldo económico, una conducta que considera poco saludable y razonable.

El consejo de José Elías para evitar endeudarse de más. X/ @jose_elias_nvr

Por qué le preocupa comprar un piso para alquilar

El ejemplo que más inquieta a Elías es el de quien compra vivienda para alquilar sin margen de seguridad. “Me preocupa mucho la gente que tiene una nómina de 1.500 euros, se compra un piso para alquilar, paga 1.500 y le pagan 1.500. El día que te dejen de pagar o se vaya el inquilino y te quedes con el piso vacío tres meses, ¿qué vas a hacer?”, plantea.

El problema, según su análisis, es la falta de previsión ante los imprevistos. Si la cuota de la hipoteca se cubre justo con el alquiler que se ingresa, cualquier impago o periodo sin inquilino deja al propietario sin capacidad para afrontar el pago.

Por eso, su recomendación pasa por no apurar las cuentas al máximo. “No puedes contar con que vas a ingresar los 12 meses del año; cuenta que ingresas 10 y ten un colchón de tres meses de alquiler”, aconseja. Esa reserva de emergencia es, para él, lo que permite “coger deuda de forma saludable”.

Qué opina Elías sobre el apalancamiento y la inversión

En otro vídeo, esta vez en TikTok, el empresario amplía su reflexión sobre los riesgos de invertir sin estar preparado. “Hay personas que con una nómina de 1.500 euros se meten a comprar cuatro viviendas y eso no tiene sentido”, afirma.

La clave, insiste, está en distinguir cuándo el endeudamiento es sostenible. “El apalancamiento es bueno cuando puedes pagarlo, pero no cuando dependes de tu día a día para asumirlo”, reflexiona. A su juicio, muchas personas no analizan si podrán cubrir todos los gastos que puedan surgir antes de lanzarse a invertir.

Un proyecto para convertir locales en viviendas

Más allá de sus advertencias, Elías también muestra en sus redes proyectos concretos de inversión inmobiliaria. En uno de ellos aparece junto a otro empresario que planea transformar una antigua tienda de muebles en el municipio de Moncófar, cerrada desde hace quince años, en 20 apartamentos.

Su socio explica que los permisos para cambios de uso no suelen ser fáciles de conseguir, aunque en este caso el Ayuntamiento lo ha facilitado. “Estos locales son muy difíciles de volver a utilizar como comercio. ¿Qué va a ser mejor que vivienda? Entre pilar y pilar puedes sacar una vivienda tipo loft”, señala. El proyecto, eso sí, ha generado opiniones divididas entre los usuarios, algunos de los cuales critican este tipo de operaciones.