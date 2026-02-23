Bank of America (BofA) tomó el concepto del “Magnificent 7” estadounidense, es decir, empresas con escala, crecimiento estructural y rentabilidad sostenida, y lo trasladó a Brasil. El resultado es una cartera de compañías que, desde diciembre de 2021, no solo superó con holgura el rendimiento acumulado de la tasa Selic, sino que además exhibió un desempeño más balanceado que el de Wall Street, donde buena parte del rally estuvo concentrado en Nvidia. Para el inversor argentino, el informe no es solo una curiosidad global, sino es una hoja de ruta concreta, pues buena parte de ese universo se puede comprar vía Cedear. El grupo incluye a Mercado Libre, Nubank, WEG, BTG Pactual, Raia Drogasil, Localiza e Itaú. La selección combina banca privada sofisticada, fintech, consumo defensivo y empresas industriales con exposición a tendencias estructurales como electrificación y eficiencia energética. No es el Brasil clásico de commodities y petróleo; es el Brasil que compite en digitalización financiera y escala regional. Si bien Mercado Libre no es brasileña, Brasil representa su principal mercado y el motor de su crecimiento. Y es que el unicornio nacido en la Argentina funciona como proxy directa del consumo y la fintech brasileña. El informe muestra dos cosas relevantes. Primero, que el “Brazil Mag 7” logró batir ampliamente la tasa doméstica brasileña desde la salida de la pandemia. Segundo, que el rendimiento estuvo más distribuido entre compañías, con fuerte aporte de bancos como BTG e Itaú, a diferencia del caso estadounidense, donde la concentración en un solo nombre explica buena parte del recorrido del índice. En términos prácticos, Brasil no tiene una Nvidia, pero tampoco depende de una. Eso abre una lectura interesante para el mercado argentino. Mientras el S&P 500 opera con valuaciones exigentes y una concentración histórica en mega tech, Brasil ofrece un mix de crecimiento y rentabilidad con múltiplos más contenidos y menor dependencia de una única narrativa —como la inteligencia artificial— para sostener el rally. Además, el informe de BofA no se limita al bloque “growth”. También arma un “Unforgettable 7” con Petrobras, Vale, JBS, Banco do Brasil, Ambev, Bradesco y Gerdau: empresas más maduras, generadoras de caja y con valuaciones más bajas. Ese grupo es más sensible a commodities y tiende a rendir mejor en escenarios de tasas altas o rotación hacia value. Varias de esas compañías también están disponibles vía Cedear, lo que permite armar estrategias diferenciadas según el escenario macro global. “Es un grupo de compañías con crecimiento estructural, rentabilidad sostenida y exposición a tendencias de largo plazo como la digitalización y la expansión regional. No solo traccionaron al mercado brasileño, sino que también impactaron en otros mercados”, señaló Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, en diálogo con El Cronista. En el caso de Mercado Libre, líder en e-commerce en Brasil con cerca del 36% de participación en ventas online, se espera que reporte un crecimiento interanual de ingresos cercano al 38,8%, impulsado por logística y pagos digitales. Con una capitalización de mercado de aproximadamente u$s 97.000 millones y una cotización cercana a u$s 1.916 —por debajo de su máximo de 52 semanas— el consenso de mercado ubica su precio objetivo en torno a u$s 2.800. “Brasil sigue siendo el mercado crítico para MELI, especialmente frente a la competencia de Shopee, Temu y Amazon”, agregó Ortiz. Nubank, por su parte, se consolidó como el mayor banco digital de América Latina, con más de 110 millones de clientes en Brasil, equivalentes al 61% de la población adulta, comentó la estratega. Registra un ROE del 31%, superior al de muchos bancos tradicionales, y avanza en su expansión internacional tras adquirir participaciones en Tyme Group (Sudáfrica y Filipinas). “Su rentabilidad y escala le dan margen para crecer fuera de la región y diversificar ingresos”, destacó Ortiz. WEG, por su parte. capitaliza la transición energética y mantiene un plan de inversiones hasta 2028 para ampliar portafolio y capacidad. Un eventual recorte de la Selic y un contexto electoral más constructivo podrían favorecer sus ingresos, aunque la exposición a aranceles estadounidenses introduce volatilidad, sintetizó la experta. BTG Pactual, líder en M&A en Brasil, incrementó ingresos en torno al 35% interanual y obtuvo licencia bancaria en Perú, reforzando su expansión regional. Su ROE ronda el 27%, uno de los más sólidos del sistema. Raia Drogasil, con márgenes estables en el sector salud, y Localiza, apalancada en la demanda corporativa, muestran perfiles defensivos con potencial atado al crecimiento económico. Itaú, con fuerte presencia en retail, corporate y seguros, mantiene resiliencia pese a tasas elevadas y podría capturar mayor upside ante una compresión de la Selic. Para Ortiz, el contexto macro también juega a favor: “Si se consolida la tendencia de ‘sell America’ y se intensifica la volatilidad arancelaria, los flujos podrían redirigirse hacia emergentes como Brasil, que ya viene siendo uno de los principales receptores de capital. Con una Selic bajando hacia niveles del 11% y el trade electoral en marcha, el escenario sería particularmente favorable”. En términos de valuación, sostuvo que aún hay recorrido: Mercado Libre cotiza con múltiplos muy por debajo de su promedio de los últimos ocho años, mientras que Nubank opera con un P/E cercano a 31 frente a un promedio histórico de 80 en los últimos tres años. “Las valuaciones actuales no reflejan plenamente el crecimiento esperado de utilidades, lo que refuerza el atractivo del bloque”, concluye.