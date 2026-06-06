Una nación de la región está llevando a cabo una considerable modernización militar, lo que la sitúa entre las potencias navales emergentes a nivel global. (Fuente: Representación creada con IA)

En tiempos recientes, un país de América Latina ha suscitado gran interés entre analistas internacionales debido a la actualización de sus fuerzas armadas y la intensificación de su presencia en el ámbito marítimo. Su enfoque en la defensa lo ha establecido como un nuevo modelo militar en la región.

Es notable que ha logrado superar a tradicionales potencias como Brasil. Según un ranking global de Global Firepower, se consideraron aspectos como el tamaño de la flota, el desarrollo tecnológico y la preparación, elementos que reflejan la creciente repercusión de Colombia en el sector naval.

En la actualidad, este país se posiciona entre las diez fuerzas navales más influyentes del planeta. Sus inversiones en infraestructura militar y la renovación de su arsenal, el cual comprende buques de guerra de última tecnología, submarinos y amplias capacidades logísticas, refuerzan su presencia en áreas estratégicas.

Colombia lidera la flota naval más poderosa de Latinoamérica

Colombia ha superado a países como Brasil, México y Chile en un ranking internacional en relación con el tamaño y modernidad de su flota naval, de acuerdo con el análisis realizado por Global Firepower, citado por Semana.

Con un total de 233 embarcaciones bélicas, que incluyen 217 patrulleros, 4 submarinos, 2 corbetas y 4 fragatas, el país ha consolidado una de las fuerzas navales más modernas y eficaces de la región.

Expertos indican que este liderazgo se debe no solo a la cantidad de buques, sino también al nivel tecnológico y la capacitación de sus tripulaciones. La nación ha incorporado patrulleras de última tecnología y sistemas avanzados de vigilancia, lo que le permite gestionar vastas áreas marítimas.

Su Armada cuenta con más de 90 unidades de combate, fortaleciendo significativamente su capacidad operativa en los últimos años, con un enfoque en la seguridad costera y la protección de rutas comerciales.

Colombia se posiciona como líder militar en América Latina con una flota naval moderna y poderosa. (Fuente: Shutterstock)

Modernización y estrategias de defensa nacional

El crecimiento de la Armada colombiana se fundamenta en una estrategia a largo plazo orientada hacia la modernización tecnológica y la capacitación de su personal. Se ha llevado a cabo la renovación significativa de gran parte de la flota con embarcaciones multipropósito, así como la actualización de sistemas de comunicación y radar de última generación.

Gracias a estas mejoras, Colombia proyecta un poder significativo en mares y océanos circundantes, consolidándose como un actor esencial frente a desafíos regionales, que abarcan desde la seguridad de rutas comerciales hasta la protección de recursos naturales.

Adicionalmente, la Armada colombiana mantiene alianzas con potencias extranjeras para realizar entrenamientos y ejercicios navales conjuntos, lo cual fortalece su defensa y su participación en misiones internacionales de paz y seguridad marítima.

Colombia se posiciona como nueva potencia militar en América Latina. (Fuente: Armada Nacional)

Así quedó el ranking internacional: posiciones y cambios

De acuerdo con el ranking internacional, la lista de los países con mayor fuerza naval es la siguiente: