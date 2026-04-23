Los bonos soberanos operaron con bajas de hasta 0,8% en Wall Street este jueves y el riesgo país trepó 3% hasta los 549 puntos básicos. También las acciones tuvieron una jornada negativa, con caídas fuertes en Wall Street y en la bolsa local. La tendencia responde a la falta de definiciones en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que generó un efecto de aversión al riesgo global en el marco de una fuerte escalada del petróleo, que trepó más de 4% hasta los u$s 106 el barril. En ese contexto, los títulos soberanos de deuda cerraron caídas de casi 1%. El que más perdió fue el Global 2038 (-0,8%), seguido por el GD46 (-0,8%) y el GD41 (-0,7%). Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street cayeron hasta 6%. La que más valor perdió fue BBVA (-6,1%), Grupo Supervielle (-5%) y Grupo Financiero Galicia (-4,9%). Se trata de un fuerte impacto que afectó principalmente a los papeles del sector financiero y energético. En la plaza local también se observó la misma tendencia. El S&P Merval cayó ayer 1,4% hasta los 2.856.850 puntos básicos en pesos y casi 2% en dólares, hasta los 1936 puntos. La que más valor perdió fue la de BBVA, que se hundió un 5,4%, Banco Macro bajó 3,9% y Edenor descendió 3,7%. Esto se dio en un contexto en el que los mercados globales vivieron una jornada negativa y marcada por un alto nivel de volatilidad. La suba del petróleo se disparó hasta 4,2% y eso generó incertidumbre en todas las plazas, entre las que la argentina no fue la excepción. Se sintió en los bonos y también en las acciones. “La volatilidad continúa y no hay novedades sobre la posibilidad de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Eso impacta de manera negativa en los mercados y estamos a la espera de que haya alguna novedad sobre una eventual tregua”, dijo a El Cronista Leonardo Svirsky, Sales & Trading de Becerra Bursátil. “Fue un día de risk off a nivel mundial. La renta variable cayó en todos los mercados del planeta y el Merval no fue la excepción. La ronda de negociaciones entre Irán y EEUU está estancada y eso afectó a la percepción mundial del riesgo”, analizó Eric Paniagua, CEO de Dragma Venture Capital. De cara hacia el futuro, el analista señaló que, si la situación persiste, “es posible que veamos un retorno de la volatilidad con el petróleo cómo el gran ganador”.