La cotización deldólar este jueves, 23 de abril de 2026 llegó a 3558.71 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,72%. En el mercado del Dólar, la cotización cayó -0.63% en la última semana y -11.45% en el último año, evidenciando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Dólar mostró sesgo bajista: seis caídas y cuatro avances, con breves rebotes a mitad de período y alternancia al final; sin jornadas estables, el balance fue negativo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 8.68%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.15%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 355.871 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 711.742 pesos y 500 dólares, 1.779.355 pesos.