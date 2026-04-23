Este 23 de abril de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el mercado español con un precio de 19.83 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 91,604 acciones, lo que representa una variación del -0.58% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con cinco días de descenso, seguidos de un leve aumento en tres ocasiones y una estabilidad. Esta situación sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 5.22%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 16.89%. Dado que el 5.22% es menor que el 16.89%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad anual, lo que sugiere una menor variación en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.