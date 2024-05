Caputo, de Macri a Milei: cómo es el plan que aplicó en 2018 y ahora reedita

El ministro Luis Caputo está reeditando un plan que se realizó en 2018. El avance en la "licuación" que lleva adelante junto al presidente Javier Milei, a través de la baja de tasas de interés, apunta a que el stock de pesos migren desde el BCRA hacia títulos cortos del Tesoro y, finalmente, desarmar los pasivos remunerados de la autoridad monetaria.

Los analistas del mercado entienden que con la baja de tasas de política monetaria al 40% y la licitación de Lecap cortas a tasas mensuales mucho más altas el Gobierno se asegura un financiamiento elevado y la reducción de los pasivos remunerados del BCRA, un objetivo clave para Milei para levantar el cepo al dólar.

Inversores huyen de los money market y buscan fondos T+1

Luis Caputo, ministro de Economía.

"El mecanismo que se está aplicando ahora tiene cierta similitud a lo ocurrido a partir de julio de 2018, cuando para eliminar las Lebac se empezaron a licitar con mayor frecuencia Lecap en pesos (en ese momento, también se licitaban Letes en dólares)", destaca Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores.



De julio de 2018 a junio de 2019, el stock de pasivos remunerados se redujo desde 8% del PBI (u$s 40.500 millones) a 5% del PBI (u$s 25.000 millones). La deuda del Tesoro por Lecap, que en junio de 2018 era de u$s 8.000 millones, creció a u$s 17.000 millones en junio de 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas.

Caputo, de 2018 a 2024



A mediados de 2018, bajo la Presidencia de Mauricio Macri, Caputo acababa de dejar la Secretaría de Finanzas para asumir la conducción del Banco Central en reemplazo de Federico Sturzenegger. En medio de la crisis cambiaria y tensiones sociales, en septiembre Caputo presentó su renuncia y se retiró de la función pública.



Repetto recuerda que ese año se decidió dejar de emitir las Letras del Banco Central (Lebac) para reemplazarlas por las Letras de Liquidez (Leliq). Al mismo tiempo, empezó a ofrecer Letras de Capitalización (Lecap) para que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) salieran de instrumentos del BCRA para pasar a los del Tesoro Nacional.

Federico Sturzenegger y Mauricio Macri.

"Al principio, no hubo problemas. Pero cuando el Tesoro empezó a afrontar vencimientos más abultados de estos títulos, comenzó a preocupar el roll over en cada una de las licitaciones. Después, todo se terminó de complicar tras el resultado de las PASO de 2019", señala.

La diferencia entre ese escenario y el actual, de acuerdo con el especialista, es el cepo cambiario. En aquel momento, no había restricciones y estaba el riego de que se registraran ventas masivas de Lecap para correr hacia el dólar. Ahora, sería muy difícil que ocurriera algo así debido a las fuertes restricciones cambiarias.

"De todas maneras, ahora puede terminar siendo un problema si en algún momento el Gobierno quiere levantar las restricciones cambiarias. Al quitar el cepo, podría ocurrir que se dé una venta de Lecap para irse hacia el dólar. Si eso llega a ocurrir, las tasas de las Lecap subirían, lo que aumentaría la deuda del Tesoro y podría complicar el roll over", advierte.