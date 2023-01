Cambia el dólar: cuando llegan los nuevos billetes a Argentina y a qué precio cotizan en la City

Hace unos días, la Reserva Federal (Fed) confirmó que saldrán nuevos billetes de dólar con nuevas medidas de seguridad para evitar falsificaciones.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos anticipó que serán los primeros diseños de la moneda estadounidense en llevar la firma de dos mujeres con el fin "de promover la equidad para las mujeres y las minorías".

A pesar de que autoridad financiera afirma que todas las versiones tienen el mismo curso legal, en el mercado informal se aplica una diferencia en la cotización entre distintos tipos de modelos.



Algunas cuevas pagan hasta un 5% menos por los denominados cara chica y cara grande. De esta manera, quienes buscan vender dólares al mejor precio se hacen la misma pregunta: ¿Qué pasará con los que están en circulación?

Cambia el dólar: ¿Cuándo saldrán los nuevos modelos y a cuánto cotizarán en la City?

La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos confirmó que el primer modelo rediseñado será el de u$s 10. La nueva edición entrará en circulación a principios de 2026.

Mientras tanto, en 2028, saldrán los nuevos billetes de u$s 50; en 2030, los de u$s 20; y entre 2032 y 2035, los s de u$s 5. Finalmente, entre 2034 y 2038 será el turno del papel moneda de u$s 100.

En este sentido, cabe destacar que los nuevos diseños de dólar mantendrán su valor original en la City.

Cambia el dólar: ¿Cómo será el proceso de rediseño?

El encargado de llevar a cabo el proceso será el Comité Directivo de Disuasión de Falsificación Avanzada (ACD), compuesto por los siguientes organismos:

Tesoro Nacional

Oficina de Grabado

Reserva Federal

Servicio Secreto

El objetivo es obtener billetes más resistentes a los intentos de falsificación. De esta manera, se deberán atravesar las siguientes etapas:

Investigación e implementación de nuevos objetivos

Período de prueba y optimización

Selección de las características de seguridad

Integración de los cambios los modelos

¿Cómo es el nuevo billete de un dólar?

El nuevo billete de un dólar mantendrá la imagen de George Washington y el Gran Sello de los Estados Unidos. Adicionalmente, contendrá 6 elementos de seguridad:

Sello del Banco de la Reserva Federal

Sello del Tesoro

Impresiones en relieve

Papel compuesto por un cuarto de lino y tres cuartos de algodón

Retrato y viñeta

Números de serie

Dólar: ¿Qué versiones rechazan las casas de cambio de la City?

El modelo más rechazado en las casas de cambio es el dólar cara chica. Esta versión, emitida entre 1914 y 1996, contiene la figura de Benjamín Franklin de forma más pequeña que las posteriores. Las "cuevas" afirman que este modelo será pronto retirado de circulación.

Por otro lado, el dólar "cara grande", que refiere a los diseños de u$s 100 lanzados entre 1996 y 2013, es valuado en menor precio debido a sus "escazas medidas de seguridad".

Dólar: qué billetes aceptan en la City

Desde 2013, el dólar estadounidense perdió su característica tonalidad verdosa y pasó a tener una azulada. Desde aquel entonces, la última versión gana cada vez más espacio en el mercado cambiario Blue.

Muchos cambistas prefieren "los azules", porque presentan una tecnología "antifalsificación" que brinda mayor seguridad.