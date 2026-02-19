Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street arrancaron el jueves de menos a más y a contramano de la plaza estadounidense que opera en rojo. Las acciones argentina en Nueva York trepan más de 8% encabezadas por Tenaris que sube hasta 8,4%, Banco Macro y Supervielle. En Buenos Aires, el S&P Merval también paso de rojo a verde en cuestión de minutos. La acción que más cae es Aluar, vinculada a Fate, la empresa que cesó sus operaciones y dejó sin trabajo a más de 900 empleados. Para la City, la caída observada en la acción de Aluar está en parte vinculada al contexto negativo que generó el cierre definitivo de la histórica compañía, “lo que afecta la percepción de riesgo y genera presión sobre el papel”, dijo Emmanuel Juárez, analista de mercados en HFM, en declaraciones a El Cronista. Por su parte, los bonos soberanos en dólares operan este jueves con mayoría de bajas, por lo que el riesgo país sube a 518 puntos básicos. En la curva ley Nueva York, los globales caen entre 0,3% y 0,5% en la rueda. El GD35 y el GD38 retroceden alrededor de 0,4%, mientras que el GD41 y el GD46 pierden cerca de 0,5%. En el acumulado de cinco días, las caídas se amplían y en algunos casos superan el 0,7%. En la ley local, los bonares también muestran números en rojo. El AL29 baja cerca de 0,2%, el AL35 cede en torno a 0,4% y el AL41 retrocede alrededor de 0,2%. En la comparación semanal, varios tramos acumulan bajas superiores al 2%. Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, en diálogo con El Cronista, aseguró que el principal factor detrás del deterioro del S&P Merval “es la evidencia de que el esquema macroeconómico que se está usando termina castigando fuertemente los resultados empresariales, afecta el empleo y por ese lado deteriora el consumo”. Reppeto agregó que el sector financiero, que en algún modo podría ser un impulsor, “quedó fuertemente condicionado por el traspaso de sus activos a préstamos al sector privado, pero en un contexto donde la morosidad creció fuertemente así que ese driver tampoco ayuda”. Por su parte, Renato Campos, CEO GH trading, comentó en declaraciones a este medio que el S&P Merval perdió zonas clave y el sesgo técnico es bajista mientras no recupere los u$s 1900 - /u$s 2000 puntos “con convicción”. Para el estratega, los movimientos como el de Aluar reflejan un mercado que hoy está más dispuesto a castigar señales de debilidad que a premiar promesas. “La pregunta no es solo hasta dónde puede caer, sino cuándo volverán las razones estructurales para comprar Argentina con convicción y establecer portfolios de larga data, asumiendo que la volatilidad estará presente durante todo 2026 dificultando la estabilidad que desea lograr la economía y el reflejo que señala el mercado”, comentó el experto. Campos aseguró que es por esto que mientras no aparezca un catalizador claro, estabilidad cambiaria más sólida, señales fiscales consistentes o mejora en expectativas de crecimiento, “el sesgo seguirá bajista para el S&P Merval”. “Técnicamente, tras perder u$s 1900, la próxima zona relevante aparece en u$s 1700 - 1650ptos. Si no sostiene ahí, desde un punto de vista técnico, el mercado podría buscar niveles cercanos a 1500, es decir, precios similares a los del primer semestre de 2023”, recordó el experto. “En tanto, sobre a caída de casi 5% en Aluar no parece ser solo por el cierre de Fate en sí, sino por lo que representa, una señal más de enfriamiento industrial. En un mercado chico y concentrado, estas noticias amplifican el castigo, algo propio del entorno en América Latina”, concluyó.