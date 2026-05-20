Wall Street se prepara para una ola de ofertas públicas iniciales (IPOs) tecnológicas después de que los inversionistas se volcaran a la colocación bursátil de la firma de semiconductores Cerebras Systems, reforzando las expectativas de los banqueros de que las emisiones podrían alcanzar máximos históricos este año.

El diseñador de chips para inteligencia artificial concretó este mes la mayor IPO de semiconductores de la historia, al recaudar u$s 6,400 millones, incluida la opción de sobreasignación, luego de que los bancos elevaran repetidamente el precio y el tamaño de la oferta.

Las acciones de Cerebras cerraron su primer día de cotización con un alza de 68%, valuando a la startup en alrededor de u$s 70,000 millones, una cifra comparable con la de General Motors, empresa con 117 años de historia.

Timbrazo de Cerebras en Nasdaq. Empresa

Según varios banqueros tecnológicos, el sólido debut de Cerebras confirmó que el mercado mantiene un fuerte apetito por nuevas emisiones.

Magdalena Heinrich, directora de mercados de capital accionario tecnológico en Estados Unidos de Bank of America, señaló que Wall Street se encamina a registrar cerca de 90,000 millones de dólares en IPOs este año.

La esperada salida a bolsa de SpaceX en junio, junto con posibles colocaciones de acciones de Anthropic y OpenAI, llevarían la recaudación anual muy por encima del récord de u$s 156,000 millones alcanzado por las IPOs en Estados Unidos en 2021, de acuerdo con Dealogic.

“El capital es una ventaja competitiva. Por eso estamos viendo esta nueva carrera hacia los mercados públicos”, dijo Heinrich.

FT

Los banqueros señalaron que grandes laboratorios de IA como Anthropic y OpenAI requieren más capital del que los mercados privados pueden ofrecer, mientras que una cotización pública abriría nuevas vías de financiamiento, como bonos convertibles y un acceso más sencillo a los mercados de deuda.

Jamie Turturici, responsable de mercados de capital accionario para tecnología, medios y telecomunicaciones en Barclays, quien trabajó en la colocación de Cerebras, describió el entorno actual como “las primeras entradas de un ciclo más largo”.

“El apetito del lado comprador por las operaciones es muy alto”, afirmó Turturici, al agregar que las acciones de IPOs han superado al mercado en general este año.

Indicó además que el equipo de Barclays cuenta con la mayor cartera de candidatos a IPO en más de seis años, con “empresas del ecosistema de semiconductores apresurándose para llegar al mercado”.

El regreso de grandes emisiones accionarias sería un impulso para Wall Street tras varios años de actividad moderada en colocaciones.

Las 1,010 IPOs y SPACs (compañías de adquisición con propósito especial) concretadas en Nueva York en 2021 se desplomaron a 148 dos años después, según Dealogic. Sin embargo, los volúmenes se han recuperado lentamente: la recaudación en mercados públicos entre enero y abril de este año aumentó 124% respecto al mismo periodo del año anterior.

Laboratorios de IA como OpenAI, Anthropic y SpaceXAI —antes conocida como xAI, rebautizada por Elon Musk tras fusionarse con la empresa aeroespacial— necesitan enormes cantidades de capital mientras compiten por construir gigantescos centros de datos que impulsen sus modelos.

Los inversionistas también han apostado con fuerza por la infraestructura que sostiene este auge de la inteligencia artificial.

Nvidia, líder en chips para IA, y Broadcom, proveedor clave de chips de IA para Google, cotizan cerca de máximos históricos, con valuaciones de mercado de 5.4 billones y 2 billones de dólares, respectivamente.

Las acciones de empresas energéticas también están marcando récords. Los títulos de Bloom Energy, cuyos sistemas de celdas de combustible suministran electricidad a centros de datos, han subido más de 1,200% en el último año.

Heinrich, de BofA, señaló que el entusiasmo por las acciones de semiconductores y energía tiene lógica, ya que los chips y la energía son las dos formas más directas de exponerse al crecimiento de la IA en los mercados públicos.

“Todos quieren invertir detrás de la IA. La tecnología está transformando fundamentalmente el mundo en el que vivimos”, afirmó.

Rob Stowe, responsable de mercados de capital accionario para América en Barclays, dijo que los niveles de actividad y el interés de los inversionistas recuerdan a años excepcionales como 2021. Añadió que la actividad de nuevas colocaciones no se limita al sector tecnológico: salud, bienes raíces y energías limpias también han atraído una demanda significativa recientemente.

“Estamos viendo una formación de capital bastante sólida en muchas áreas distintas del mercado en este momento”, concluyó.