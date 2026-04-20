Medidos globalmente, los bancos podrían perder hasta 35% de su participación en el mercado en los próximos cuatro años, lo que implica la pérdida de ingresos de entre u$s 5 trillones y u$s 6 trillones. El pronóstico cabe a pesar de que en el 2025 muchas instituciones financieras internacionales registraron resultados récord. Pero los cambios tecnológicos y de hábitos ya provocaron que, de capturar cerca del 95% de los ingresos del sector en los 2000, actualmente movilizan el 80 %, de acuerdo con un informe de la consultora internacional de negocios Bain & Company acerca de la transformación estructural que atraviesan los bancos en el sistema financiero. Bain señala en primer lugar que “la entrada de actores tecnológicos con mayor acceso a datos y alcance sobre los clientes está generando presión en múltiples frentes, incluyendo pagos, crédito, gestión patrimonial y mercados de capitales. Este escenario expone a la banca a una competencia simultánea en toda la cadena de valor, reduciendo su capacidad de capturar ingresos de forma sostenida en el tiempo”, advierte. La disrupción digital está signada por el avance de la inteligencia artificial, el crecimiento de las stablecoins, los sistemas de pago en tiempo real y la expansión del crédito privado, agrega. El contexto “acelera la desintermediación financiera y favorecen la aparición de plataformas que integran servicios de manera más eficiente, desplazando a los bancos de su posición tradicional”, advierte. Según Bain, la situación de los bancos también está bajo amenaza, cruzada por factores de la coyuntura económica. “La presión por modernizar sistemas, adoptar nuevas tecnologías y mejorar la experiencia del cliente se combina con la necesidad de mantener estabilidad operativa y regulatoria”, asegura Bain. “En la Argentina, donde la banca ha mostrado históricamente altos niveles de solidez, el principal riesgo radica en subestimar la velocidad de estos cambios. La creciente competencia de fintech, bancos digitales o billeteras virtuales, junto con la evolución de las altas expectativas de los clientes, exigen acelerar la transformación organizacional y redefinir el posicionamiento estratégico en el ecosistema financiero”, explicó Pablo Sansuste, socio y líder de la práctica de Servicios Financieros de Bain para América del Sur. Según el ejecutivo, para la Argentina, desde la experiencia asesorando a bancos a nivel global, vemos que “las instituciones que logran anticiparse no son necesariamente las que invierten más, sino las que priorizan mejor, simplifican su organización y ejecutan operaciones con mayor velocidad”. Bain plantea que el principal desafío para los comités ejecutivos de los bancos no es responder a cada cambio de manera aislada, sino identificar y actuar sobre los factores estructurales que definirán su competitividad en la próxima década. El informe global sugiere a los CEO seis enfoques para los CEO para operar en el entorno “fragmentado y competitivo”: “La capacidad de tomar decisiones estratégicas, enfocarse en espacios de valor diferencial y adaptarse a un entorno competitivo más amplio será clave para sostener su relevancia en los próximos años”, concluye Bain