El mercado inmobiliario se mueve al ritmo de la oferta de los créditos inmobiliarios y las variables para acceder a un préstamo, con variaciones muchas veces sutiles, se convierten en centrales para los que sueñan con la casa propia.

El impacto de los requisitos y las tasas va más allá del ahorro mensual: según el banco elegido, una familia puede acceder a una propiedad mucho más cara sin aumentar sus ingresos o, tal vez, optar por una unidad con más ambientes.

Diferencias que a primera vista parecen menores entre bancos pueden terminar definiendo cuánto se paga por mes, qué vivienda se puede comprar e incluso si una familia califica o no para acceder al préstamo.

El ranking de las tasas: cuánto cuesta financiar la misma vivienda

La reciente baja de tasas en varias entidades volvió a mover el mercado hipotecario, pero el efecto no fue uniforme.

El economista de Empiria Consultores, Ferderico González Rouco publicó un informe en el que se da cuenta de la baja de las tasas, destacándose los Bancos del Grupo Petersen (Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe) que pasaron de 12% a 8,9%; el Banco de Corrientes que pasó de 12% a 9,9%; el Banco Hipotecario, de 10,5% a 9,5%; y el Banco Provincia (no UVA) de 39,2% a 31,2%

🚀🚀✅ Cambios en créditos hipotecarios UVA



Bancos del Grupo Petersen (Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe) pasaron de 12% a 8,9%



Banco de Corrientes pasó de 12% a 9,9%



Banco Hipotecario pasó de 10,5% a 9,5%



Banco Provincia (no UVA) de 39,2% a 31,2%



Dejo el monitor de… pic.twitter.com/U7oCYciJGP — Federico González Rouco (@FGRouco) May 27, 2026

En ese sentido, hoy conviven bancos que ofrecen cuotas significativamente más bajas con otros que mantienen costos mucho más elevados para un mismo monto financiado. Para quienes están evaluando sacar un crédito, la diferencia puede resultar determinante.

Tomando como referencia un préstamo equivalente a u$s 100.000, las entidades más competitivas muestran cuotas mensuales sustancialmente inferiores a las de otros bancos del sistema.

La brecha es tan amplia que dos compradores que adquieran una propiedad similar pueden terminar enfrentando compromisos financieros completamente distintos durante las próximas dos o tres décadas.

Detrás de esas diferencias aparecen variables como la tasa nominal, el plazo de financiación, el porcentaje máximo que financia cada entidad y las condiciones exigidas para acceder a los beneficios para clientes.

Por eso, más allá de la publicidad de cada banco, comparar la cuota final se convirtió en uno de los ejercicios más importantes para quienes buscan comprar una vivienda.

Elegir bien puede ahorrar más de $ 600.000 por mes

La diferencia entre el banco más competitivo y el más caro ya supera los $ 600.000 mensuales para operaciones de magnitud similar.

Traducido a la economía familiar, el ahorro anual puede equivaler a varios salarios o incluso al costo de sostener otro crédito en paralelo.

La distancia entre entidades también demuestra que el mercado hipotecario todavía está lejos de mostrar condiciones homogéneas.

Mientras algunos bancos apuestan a ganar participación reduciendo tasas y flexibilizando requisitos, otros conservan esquemas más conservadores que terminan encareciendo significativamente el acceso al financiamiento.

Para muchas familias, esa diferencia mensual puede ser la que determine si conviene avanzar con la compra o seguir alquilando.

En un contexto donde el crédito volvió a transformarse en una herramienta relevante para acceder a la vivienda, elegir la entidad correcta puede generar un impacto económico tan importante como negociar un mejor precio de compra.

La diferencia puede ser una habitación más

Lo que parece una diferencia financiera termina convirtiéndose en una diferencia inmobiliaria. Una cuota más baja no sólo implica pagar menos todos los meses: también permite acceder a un monto de crédito mayor manteniendo el mismo nivel de ingresos.

En la práctica, dos familias con exactamente el mismo sueldo podrían terminar comprando propiedades distintas según la entidad elegida.

Un banco con mejores condiciones de financiamiento puede ampliar el presupuesto disponible y permitir el salto desde un departamento de dos ambientes a uno de tres, o sumar metros cuadrados en la misma zona.

Cuotas, ingresos y financiación: cuál es el banco más conveniente

Comparar únicamente la tasa puede llevar a conclusiones equivocadas. Algunas entidades ofrecen cuotas más bajas, financian una porción de menor del valor de la propiedad o imponen condiciones más restrictivas. Otras exigen ingresos más elevados, aunque permiten acceder a montos de crédito mayores.

Si se combinan las principales variables —cuota mensual, ingreso requerido y porcentaje financiado—, el Banco Nación aparece entre las opciones más equilibradas del mercado. Aunque no lidera todos los indicadores, se ubica entre los más competitivos en costo financiero y mantiene condiciones accesibles para una amplia base de clientes.

El análisis también muestra que no existe un único ganador. Para quienes priorizan pagar la menor cuota posible, algunas entidades provinciales ofrecen ventajas puntuales.

En cambio, para familias que buscan maximizar el valor de la vivienda a comprar, el porcentaje financiado y la flexibilidad comercial terminan siendo tan importantes como la tasa.

El Banco de Neuquén tiene la cuota más baja y el ingreso requerido más bajo, pero tiene un alcance geográfico limitado.

El Banco Nación pide una cuota muy baja, ingresos razonables, financia hasta el 75% de la casa y tiene alcance nacional con un volumen importante. No necesariamente es el más barato, pero sí el más equilibrado.

Por su parte, el Galicia, Santander, Ciudad se diferencian por un mejor monto máximo y condiciones especiales para para clientes, apuntando al comprador de clase media-alta.

Fuente: Federico Rouco.