Banco Provincia confirmó los nuevos descuentos en supermercados en septiembre: ¿qué días y en qué locales?

Como en cada mes, el Banco Provincia confirmó los nuevos descuentos para sus clientes durante septiembre de 2025. En este caso, resaltaron nuevas opciones para aprovechar en supermercados con reintegros de hasta un 20% off y sin tope de reintegro.

Asimismo, para el noveno mes del año, la entidad bancaria de Buenos Aires celebra su 203° aniversario desde su fundación en 1822. Por este motivo, incluyó una promoción exclusiva para aquellos clientes que cuenten con Cuenta DNI.

¿Cuáles son los descuentos en supermercados Banco Provincia?

Para quienes quieran acceder a los descuentos en supermercados del Banco Provincia, deberán tener un usuario en la billetera digital de la entidad, Cuenta DNI. Esta aplicación será con la que deberán abonar al momento de realizar las compras y así se le activarán las promociones.

Dentro de su página oficial, el banco detalló cuáles son los supermercados en los que se podrá acceder a descuentos únicos:

ChangoMás : todos los jueves, viernes y sábados de septiembre hay 20% de descuento, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

: todos los jueves, viernes y sábados de septiembre hay 20% de descuento, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. La Amistad : los jueves hay 10% de descuento semanal y sin tope de reintegro.

: los jueves hay 10% de descuento semanal y sin tope de reintegro. Súper Chacabuco, CLC, Autoservicio 5comentarios, Supermercado Sabor Criollo, Super-Cano, Actual Supermercados, Super 3: 15% de descuento con un tope de reintegro de $ 6000 por semana.

