Banco Provincia confirmó los nuevos descuentos en supermercados en septiembre: ¿qué días y en qué locales?
La entidad bancaria de Buenos Aires anunció los nuevos descuentos que habrá las cadenas de supermercados en el noveno mes de 2025.
Como en cada mes, el Banco Provincia confirmó los nuevos descuentos para sus clientes durante septiembre de 2025. En este caso, resaltaron nuevas opciones para aprovechar en supermercados con reintegros de hasta un 20% off y sin tope de reintegro.
Asimismo, para el noveno mes del año, la entidad bancaria de Buenos Aires celebra su 203° aniversario desde su fundación en 1822. Por este motivo, incluyó una promoción exclusiva para aquellos clientes que cuenten con Cuenta DNI.
¿Cuáles son los descuentos en supermercados Banco Provincia?
Para quienes quieran acceder a los descuentos en supermercados del Banco Provincia, deberán tener un usuario en la billetera digital de la entidad, Cuenta DNI. Esta aplicación será con la que deberán abonar al momento de realizar las compras y así se le activarán las promociones.
Dentro de su página oficial, el banco detalló cuáles son los supermercados en los que se podrá acceder a descuentos únicos:
- ChangoMás: todos los jueves, viernes y sábados de septiembre hay 20% de descuento, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
- La Amistad: los jueves hay 10% de descuento semanal y sin tope de reintegro.
- Súper Chacabuco, CLC, Autoservicio 5comentarios, Supermercado Sabor Criollo, Super-Cano, Actual Supermercados, Super 3: 15% de descuento con un tope de reintegro de $ 6000 por semana.
Uno por uno, todos los descuentos con Banco Provincia para septiembre 2025
- Especial Cumpleaños Banco Provincia:30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
- Carnicerías, granjas y pescaderías:35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
- Comercios de cercanía:20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses:40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades:40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Garrafas:40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
