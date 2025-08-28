Un reconocido supermercado remata televisores con un 66% de descuento: cómo acceder

Para quienes estén interesados en cambiar su televisor, un reconocido supermercado brinda importantes rebajas en estos artículos, con la opción de financiar la compra en hasta 12 pagos sin interés. Algunas de las promociones incluyen descuentos de hasta un 66%.

Las ofertas provienen de Carrefour, que t iene disponibles modelos de hasta 65 pulgadas en oferta . Los precios comienzan desde los $200.000, y en muchos casos se incluye el envío sin costo adicional.

¿Cómo acceder a los descuentos en televisores en este supermercado?

Para acceder a las promociones en televisores, habrá que ingresar a la página web de Carrefour online. Allí, deberán seleccionar la sección de "electro y tecnología" y luego seleccionar la opción de "smart TV".

Están disponibles televisores de diferentes marcas reconocidas, tal como BGH, LG, Noblex, Philips, Hisense, Samsung, TCL o Sharp . De esta manera, muchos de estos ítems pueden conseguirse por la mitad de su precio original.

Uno por uno, todos los descuentos en televisores en Carrefour