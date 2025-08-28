Un reconocido supermercado remata televisores con un 66% de descuento: cómo acceder
Esta cadena de supermercados ofrece Smart TVs de hasta 65 pulgadas con hasta 12 cuotas sin interés.
Para quienes estén interesados en cambiar su televisor, un reconocido supermercado brinda importantes rebajas en estos artículos, con la opción de financiar la compra en hasta 12 pagos sin interés. Algunas de las promociones incluyen descuentos de hasta un 66%.
Las ofertas provienen de Carrefour, que tiene disponibles modelos de hasta 65 pulgadas en oferta. Los precios comienzan desde los $200.000, y en muchos casos se incluye el envío sin costo adicional.
¿Cómo acceder a los descuentos en televisores en este supermercado?
Para acceder a las promociones en televisores, habrá que ingresar a la página web de Carrefour online. Allí, deberán seleccionar la sección de "electro y tecnología" y luego seleccionar la opción de "smart TV".
Están disponibles televisores de diferentes marcas reconocidas, tal como BGH, LG, Noblex, Philips, Hisense, Samsung, TCL o Sharp. De esta manera, muchos de estos ítems pueden conseguirse por la mitad de su precio original.
Uno por uno, todos los descuentos en televisores en Carrefour
- Smart Tv Hisense 65u70g Uled 4k 65'': $ 1.399.999,00 con 66% de descuento. Antes: $ 4.175.999,00.
- Smart TV 65" Hisense U7H ULED 65U70HPI SMART GOOGLE TV: $ 1.499.999,00 con 52% de descuento. Antes: $ 3.131.999,00.
- Smart TV 50" Samsung 4K NEO QLED QN50QN90CAGCZB: $ 1.699.999,00 con 41% de descuento y en 3 cuotas sin interés. Antes: $ 2.914.000,00.
- Smart TV Skyworth 100 QLED 4K UHD Google TV: $ 8.643.699,00 con 40% de descuento. Antes: $ 14.568.110,00.
- Smart tv 77 Samsung gqn77s90cagczb: $ 5.699.999,00 con 40% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 9.518.000,00.
- Smart tv 55" Samsung 4k un55du7000gczb: $ 719.999,00 con 39% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 1.193.000,00.
- Smart tv 55 Samsung 4k qled qn55ls03bagczbc frame: $ 1.549.999,00 con 39% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 2.552.000,00
- Smart TV Samsung 32" HD UN32T4300AGCZB negro: $ 279.999,00 con 36% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 443.000,00
- Smart tv 55" Samsung 4k neo qled qn55qn85cagczb: $ 2.199.999,00 con 34% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 3.384.000,00
- Smart TV Samsung 43" FHD UN43T5300AGCZB: $ 419.999,00 con 34% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 419.999,00
- Smart tv 65" Samsung 4k tizen un65du7000gczb: $ 1.099.000,00 con 33% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 1.664.000,00
- Smart Tv Led Hd 32 Bgh Android B3225s5a: $ 399.999,00 con 6% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 429.999,00
- Smart Tv Uhd 55 Sharp Google Tv S5523US6G: $ 899.999,00 con 26% de descuento y 6 cuotas sin interés. Antes: $ 1.229.999,00
- Smart Tv LG 32 Pulgadas 32lq630bpsa Wifi Bluetooth Thinq Ai: $ 399.999,00 con 23% de descuento. Antes: $ 523.599,00
- Smart TV LED HD Philips 32" - 32PHD6910/77: $ 349.990,00 con 18% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $ 427.000,00.
- Smart TV 32" Hisense HD LED VIDAA 32A42K: $ 249.999,00 con 32% de descuento. Antes: $ 369.999,00
- Smart tv 32" Noblex roku db32x3000: $ 269.000,00 con 32% de descuento en 3 cuotas sin interés. Antes: $ 398.000,00.
- Smart TV Samsung 32" HD UN32T4300AGCZB negro: $ 279.999,00 con 36% de descuento en 3 cuotas sin interés. Antes: $ 443.000,00.
