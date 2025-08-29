Carnicerías con descuento: Banco Provincia confirmó cambios en su beneficio con Cuenta DNI

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia sigue siendo una de las más usadas por los bonaerenses para ahorrar en las compras de todos los días. Entre sus beneficios más esperados se encuentran el descuento de 35% en carnicerías que estará habilitado durante dos sábados de septiembre.

¿Cuándo aplica el descuento de Cuenta DNI en carnicerías?

El beneficio en carnicerías se activa en días específicos del mes, determinados por el Banco Provincia. Para el mes de septiembre, los sábados con promoción confirmados son:

sábado 6 de septiembre

sábado 20 de septiembre

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto se puede ahorrar

La promoción consiste en un 35% de descuento sobre el total de la compra en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Tope de reintegro: $ 6000 por persona, por semana.

Para obtener el máximo ahorro, la compra debe ser de $ 17.000. Si el gasto es menor, el reintegro será el porcentaje correspondiente

Conquista a todos: el país de América Latina con el tren más rápido y moderno de la región

Descubrimiento del siglo: cambia la historia de la humanidad tras el hallazgo de la fuente del agua de la vida

¿Cómo saber qué carnicería acepta Cuenta DNI?

La mayoría de las carnicerías de barrio, granjas y pescaderías están incluidas en el beneficio. Sin embargo para verificarlo se deberá:

Consultar en el local si aceptan pagos con Cuenta DNI .

. Buscar carteles identificatorios en la vidriera.

Verificar si tienen habilitado el pago con QR o Clave DNI.

Otros beneficios de Cuenta DNI

Además del descuento en carnicerías, la aplicación ofrece promociones en supermercados, comercios de barrio, ferias y mercados, farmacias y combustibles, entre otros rubros. Estos beneficios varían cada mes, los más destacados son:

Especial Cumpleaños Banco Provincia: es un 30% de descuento en Gastronomía los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre. El tope de reintegro es de $ 8.000 por persona, alcanzando un consumo de $ 26.700.

es un 30% de descuento en Gastronomía los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre. El tope de reintegro es de $ 8.000 por persona, alcanzando un consumo de $ 26.700. Comercios de cercanía: todos los viernes hay un 20% de descuento. El tope de reintegro es de $ 4.000 por viernes, para un consumo máximo de $ 20.000.

Ferias y mercados bonaerenses: se puede acceder a un 40% de descuento todos los días. El tope semanal es de $ 6.000 por persona, con un consumo de $ 15.000.

Universidades : hay un 40% de descuento en comercios adheridos de universidades de la provincia. El tope es de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un consumo de $ 15.000.

: hay un 40% de descuento en comercios adheridos de universidades de la provincia. El tope es de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un consumo de $ 15.000. Garrafas: consta de un 40% de descuento todos los días en la compra y recarga. El tope mensual es de $ 12.000, para un consumo de hasta $ 30.000.

Cómo descargar y usar Cuenta DNI

El proceso para obtener Cuenta DNI es 100% digital y gratuito, los interesados deberán:

Descargar la app desde Google Play o App Store.

Sacar fotos al DNI (frente y dorso).

Validar la identidad con una selfie.

Completar los datos personales y generar una clave de acceso.

Una vez validada la información, la cuenta queda habilitada para operar.

Con esta aplicación es posible pagar con QR, hacer transferencias, retirar efectivo sin tarjeta, recargar el celular y aprovechar todos los descuentos disponibles.