Gentera cerró el segundo trimestre de 2026 con un desempeño sólido en ingresos, cartera y rentabilidad, al tiempo que enfrenta un entorno de mayor riesgo crediticio y mantiene una estrategia de modernización operativa que ya refleja menores costos. La compañía reportó un crecimiento anual de 13.1% en su cartera total, que alcanzó MXN $94,682 millones, y atendió a 6.79 millones de usuarios en México y Perú, un máximo histórico.

Ingresos y utilidades: a doble dígito

La utilidad neta consolidada de la dueña de Compartamos Baco llegó a MXN $2,353 millones de pesos, un aumento de 11.6% anual, mientras que el resultado acumulado del primer semestre ascendió a 4,847 millones, el mayor para cualquier semestre en la historia del grupo. La ROE consolidada (rentabilidad sobre el capital) se ubicó en 25.0%, y la ROA (rentabilidad sobre los activos totales) en 7.7%, niveles que confirman la fortaleza del modelo de negocio.

Cartera y riesgo: NPL arriba de 4%, pero estable

La cartera con riesgo etapa 3 se situó en 4.04%, por encima del 3.32% de un año antes, aunque con una ligera mejora frente al 4.13% del primer trimestre. El grupo mantiene una cobertura de 219.5%, consistente con su enfoque prudencial y con las provisiones adicionales requeridas por el crecimiento de sus subsidiarias en México y Perú.

Compartamos México impulsa el crecimiento

Banco Compartamos México alcanzó una cartera de 62,519 millones de pesos , un avance de 13.8% anual , y un net income de 1,479 millones , 10% más que en 2025.

Compartamos Perú creció 10.9% anual en cartera (14.5% en moneda local).

ConCrédito registró su mayor cartera histórica, con 6,472 millones, un alza de 14.9% anual.

Por lo que hace a los negocios complementarios: la división de seguros y corresponsalías mostraron señales de expansión. Aterna cerró el trimestre con 16.4 millones de pólizas activas y MXN $2,486 millones en primas y Yastas, su plataforma de pagos y servicios finanieros, procesó 9.1 millones de operaciones, un crecimiento de 23% anual, con una red de 5,818 afiliados.

Señales mixtas

El gasto operativo aumentó 7.7% anual, por debajo del rango original de 12–13% para el año, reflejo de la modernización del modelo operativo y del uso más intensivo de tecnología. Gentera anticipa cerrar 2026 con un crecimiento del gasto menor al previsto inicialmente.

Por otro lado, Gentera mantiene MXN $17,363 millones en efectivo e inversiones, y una ratio capital/activos de 30.4%. Banco Compartamos reportó un indicador de capitalización bancario de 32.1%, muy por encima del promedio del sistema bancario mexicano.

La empresa reiteró su guía de EPS (expectativa de utilidades por acción) entre 5.88 y 6.03 pesos (crecimiento de 13–16%), pero ajustó a la baja su expectativa de expansión de cartera para el año, ahora en un rango de 6–9%, reflejo de un enfoque más conservador en la segunda mitad del año.