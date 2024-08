Artana reveló cuál es el máximo desafío que tiene Milei para levantar el cepo cuanto antes sin tener una "gran corrida"

El economista Daniel Artana volvió a analizar el rumbo del plan del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, se mostró de acuerdo con la "prudente" decisión de no levantar el cepo cambiario en los primeros meses de gestión y reveló cuál es el máximo desafío del Gobierno de acá en adelante.

"La baja en la tasa de inflación tiene que llevarte a una remonetización, pero todavía hay quienes, pensando en un escenario de levantar el cepo, argumentan que hay muchos cosas cortas, como la deuda del Tesoro", señaló Artana.

Entrevistado en Neura Media, el economista jefe de FIEL destacó que, en condiciones normales y sin restricciones, esa remonetización de la cual asegura "ya hay indicios", podría permitir acumular reservas, algo que con cepo no es posible.

"Con cepo, cuando viene llega la remonetización opera en un sentido contrario, primero deberíamos ver que se aplasta la brecha y después deberíamos ver las reservas en el BCRA. Pero no sé cómo se va a dar este escenario acá, con esta anomalía que el Gobierno no quiere y que no levanta, a mi juicio prudentemente, el cepo porque todavía cree que hay exceso de pesos o que porque aún hay reservas netas negativas ", indicó.

Al ser consultado sobre una fecha estimada en la que se podría eliminar el cepo cambiario por completo, Artana descartó que sea en lo que resta del año y puso en duda que ocurra en 2025, pero pidió ir avanzando en un levantamiento gradual, algo que otros economistas como Hernán Lacunza ven posible.

" El cepo tiene distintas cuestiones, no es simplemente cepo si o cepo no. Hay cepo para decisiones de dolarización de portafolios para personas o empresas, y hay cepo o restricciones para operaciones de las empresas desde el punto de vista de decisiones de producción o de inversión. Uno puede ir avanzando en liberar el cepo en algunos aspectos, yo iría primero por destrabar todo lo que tenga que ver con producción e inversión y a lo último dejaría la dolarización", manifestó.

En ese sentido, el especialista se declaró a favor de mantener restricciones a las personas e, incluso, habló de la posibilidad de extender el Impuesto PAIS en los gastos con tarjeta.

"Las grandes corridas han sido provocados por argentos comprando pequeñas cantidades de dólares en manada. Si uno quiere ser cuidadoso, y más allá de que no sea tan popular, mandaría la compra de 200 dólares por mes a la cola, y el impuesto PAIS en la tarjeta, aunque haya que coparticiparlo, pediría que se renueve, porque eso es lo que ha generado problemas tanto en 2018 como antes", apuntó.

Tender un puente hasta que lleguen las inversiones, el nuevo desafío del Gobierno

En otro momento de la entrevista, Artana hizo hincapié en la necesidad de tender un puente que le de oxígeno al Gobierno hasta que se concreten los grandes proyectos que podrían traer divisas al país.

"Si uno mira la Argentina del año 2030 y se concretan los proyectos que el país tienen en minería, petróleo y gas, van a sobrar dólares por todos los costados. El problema ahora pasa por armar una especie de puente hasta ahí. Hasta acá han enfatizado mucho en el exceso de pesos y es válido, pero ahora la prioridad tiene que ser esta" , explicó.

Algunas de las herramientas que, cree Artana, se podrían utilizar como punto de apoyo son el blanqueo, las operaciones de REPO y la llegada de inversiones de la mano del RIGI.

Sobre esto último, el economista jefe de FIEL estima que dará resultados recién a largo plazo

"Ese puente te lo dan los proyectos, como los que el Gobierno dice que van a traer con el RIGI, ahí van a entrar los dólares a medida que se vaya avanzando. Pero todo esto llevará varios meses, yo no lo veo ni para este año ni para principios del año que viene, lo veo para un poco después", sostuvo,

"Algo te puede dar el blanqueo, los repo, pero en el medio te metió la cola la caída de los precios internacionales y te afecta, porque la caída de la soja el maíz o el trigo te empiezan a dinamitar el puente. Por eso es todo un desafió a tener en cuenta", concluyó.