"Es preocupante": la advertencia de Daniel Artana a Milei sobre la brecha

La incertidumbre por el eventual levantamiento del cepo cambiario, sin fecha confirmada por el Gobierno, le suma incertidumbre a los mercados, los cuales también se muestran inquietos por el menor ritmo de recaudación.

Pese a los anuncios del fin de semana del Gobierno en busca de regular la brecha cambiaria, que llegó al 60% el pasado viernes (el número más alto en la gestión de Javier Milei) y que redujeron el valor de los dólares paralelos y el blue, el Riesgo País igualmente volvió a rozar los 1600 puntos.

Frente a este escenario el prestigioso economista Daniel Artana, titular de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), analizó las consecuencias y compartió una propuesta para que Milei y el ministro de Economía Luis Caputo "tranquilicen" la situación: qué dijo.

El análisis de Daniel Artana sobre el cepo y la brecha

En diálogo con TN, Artana analizó el primer lugar el avance de la brecha cambiaria. Este indicador llegó a un mínimo de un 20% hace unos meses, pero ahora volvió a subir: el pasado viernes alcanzó un 60%, el número más alto en la gestión de Milei, y actualmente ronda el 50%.

Al respecto, el economista marcó que "si la brecha es muy elevada, genera problemas", como una "contaminación en los precios" o problemas con el comercio exterior.

Para Artana el nivel actual de la brecha, entre un 50/60% "es preocupante". ¿Por qué se amplió la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo en las últimas semanas? Para el economista de FIEL, las razones principales que explican esto son económicas, no políticas.

En primer lugar, el "deterioro en las condiciones externas de Argentina, con una caída en los precios de exportación y devaluación del real", impactan de forma directa en el mercado cambiario.

Además, también impactó en la suba del dólar la expectativa del mercado de que "el BCRA siguiera comprando reservas en junio", algo que no se cumplió, ya que este vendió, "aunque poquito".

"Eso te empieza a generar una sensación de que la cosa no cierra tan bien, más allá de que hubo logros importantes como el superávit fiscal y la baja de la inflación", marcó el analista.



Finalmente, agregó como último factor a mediano plazo los "significativos" vencimientos de deuda que el Gobierno deberá enfrentar en 2025, los cuales se complicarán con el poco acceso al crédito de la Argentina.

En este sentido, para el equipo económico es esencial "bajar fuertemente el Riesgo País" para poder acceder a crédito en el mercado y que se calme una pregunta frecuente en los acreedores del exterior. "¿De dónde van a sacar los dólares?", se preguntó Artana.

"No es una impresión mía, yo hablo con fondos de afuera y hacen esta pregunta", aclaró Artana, quién luego señaló que la suba del riesgo país tras los anuncios de Caputo para regular la brecha se deben a que estos dólares utilizados para regular "no se usarán para pagar".



"¿Por qué sube el riesgo país? porque los que de afuera te dicen: '¿Con que me vas a pagar?' y miran si el BCRA tiene reservas, ven que las reservas que por ahí hubiese comprado van a terminar bajando la brecha y saben que el mismo dólar no lo pueden usar dos veces: si lo usaste para bajar la brecha, no lo tenés para pagar", se explayó.



Entonces, ¿qué propone Artana para que el Gobierno no esté tan expuesto a los vaivenes del mercado? En primer lugar, "tener espalda" con una "pila de dólares en el BCRA".

Y, luego, para reducir incertidumbre en materia cambiaria, el economista en jefe de FIEL cree que se podría comenzar a levantar el cepo de forma progresiva: "El cepo son muchas distorsiones y regulaciones, no una, entonces, no digo que te tires a la pileta y levantes todo, pero podrías ir haciendo movimientos un poco más contundentes camino a la normalidad".

Y agregó: "Desde el 10 de diciembre hasta hoy, no han hecho grandes avances (en el levantamiento del cepo) y creo que, si fuesen por ese camino, ayudaría a tranquilizar un poco la cosa".

Para cerrar su análisis, sin embargo, Artana se mostró positivo de que la Argentina no entrará en default: "Todo esto se puede resolver, hay cosas para hacer, no es que vamos al default, pero para el que hace la cuenta primitiva influye", concluyó.