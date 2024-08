RIGI: uno por uno, los ocho sectores que busca beneficiar el Gobierno

El Gobierno finalmente publicó la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el caballito de batalla de Javier Milei y Luis Caputo para atraer inversiones extranjeras productivas en sectores clave de la economía.

Los detalles del Régimen se publicaron en el Boletín Oficial este viernes a través del Decreto 749/2024 con las firmas de Milei, Caputo y Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Este resulta fundamental en el plan de Milei y, de cara al viaje a Arabia Saudita que Luis Caputo llevará a cabo en septiembre en busca de inversiones, la reglamentación era el paso faltante para activar el desembolso de divisas extranjeras en el país.

Es que, cada vez que Milei, Caputo o cualquier otro funcionario del Gobierno viaja al exterior en busca de atraer la mirada -y los dólares- de grandes fondos y empresas hacia la Argentina, lo hacen con el RIGI bajo el brazo , por lo que el paso de este viernes generaba expectativa.

Tal como marca la norma en sus considerandos, el RIGI tiene como objetivo "concretar el desarrollo económico, productivo y social de la Argentina" a través de la explotación del "destacado potencial productivo y exportador de nuestro país".

El RIGI busca activar el desembolso de divisas extranjeras en el país.

En particular, se apuesta a generar "inversión en proyectos de gran envergadura de larga maduración que aporten valor agregado a la economía nacional", por lo que se incluyen inversiones recién a partir de los u$s 200 millones.

Sin embargo, los amplios beneficios impositivos, aduaneros y productivos del RIGI no aplicarán a cualquier inversión, sino que estas deberán realizarse en los ocho sectores clave de la economía que el Gobierno busca potenciar: cuáles son y qué requisitos tiene cada uno.

RIGI: uno por uno, los ocho sectores que pueden solicitar los beneficios del Régimen

El RIGI incluye a ocho sectores clave que el Gobierno cree que pueden ayudar al crecimiento de la economía argentina, pero, a su vez, "cuentan con dificultades intrínsecas para su desarrollo", según marca el decreto de este viernes.

Entre las dificultades que enumera el Decreto para estos rubros, se cuentan "el capital cuantioso e intensivo y los largos tiempos de recupero de lo invertido".

Debido a esto, el RIGI se impulsa bajo la suposición de que, "en el estado actual de situación del país y sin un adecuado marco de incentivo que brinde certidumbre y devuelva a la República Argentina competitividad como destino de inversión, las inversiones en cuestión verían seriamente afectadas sus posibilidades de ocurrencia ".

En el Sector II de la reglamentación del RIGI, el inciso n) del Artículo N°3 detalla uno por uno los sectores alcanzados y las actividades que estas deben desarrollar para acceder a los beneficios: ¿Cuáles son?

1. Foresto industria

Se trata de las actividades cuyo principal insumo para la obtención de productos sea la madera, incluyendo la implantación de bosques.

2. Turismo

Incluye a "las actividades que tengan por objeto el servicio de hospedaje y alojamiento".

Uno de los sectores incluidos en el RIGI es el turismo.

3. Infraestructura

Se trata de las actividades que incluyan la construcción de "estructuras físicas, redes y/o sistemas públicos y/o privados, necesarios para el correcto funcionamiento de la logística y el transporte vial, terrestre, marítimo, fluvial, portuario o ferroviario y aeroportuario".

También se tendrán en cuenta las obras "que tengan por objeto el desarrollo de proyectos de esparcimiento", al igual que las que estén destinadas al "correcto funcionamiento de los servicios públicos" o declarados de interés, cómo la asistencia sanitaria, la salud, la educación, las telecomunicaciones y la defensa y seguridad.

También se aclara que "la infraestructura accesoria, propia y necesaria para el desarrollo de cualquiera de los demás sectores previstos en el RIGI, se computará como parte de la inversión correspondiente en dichos sectores".

4. Minería

Para el sector minero, se tendrán en cuenta "las actividades de prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción y explotación de sustancias minerales" incluidas en el Código de Minería tanto en la primera como en la segunda y tercera categoría.

Las inversiones en procesos de "trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido y lustrado" también se tendrán en cuenta.

5. Tecnología

Para el sector tecnológico, toda inversión destinada a "la producción de bienes y servicios tecnológicos, tanto en su aspecto básico como aplicado, de carácter innovador" se tendrán en cuenta para el RIGI siempre y cuando pertenezcan a alguno de los siguientes rubros:

biotecnología;

nanotecnología;

movilidad en base a nuevas tecnologías de motorización y tecnologías de transición energética;

industria aeroespacial y satelital;

industria nuclear;

industria del software;

industria robótica;

inteligencia artificial;

industria armamentística y de defensa.

El RIGI incluye inversiones en tecnología.

6. Siderurgia

Las inversiones en siderurgia incluyen "las actividades de industrialización y/o procesamiento del mineral de hierro, el acero y/o sus aleaciones, para la obtención de productos en formas primarias y/o productos elaborados".

7. Energía

El RIGI considerará como inversión energética a todas las empresas que se dediquen a las siguientes actividades:

Actividades de generación, almacenamiento, transporte y/o distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables ;

; Producción de otras energías bajas en carbono ;

; Bioenergía ;

; Captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono.

8. Hidrocarburos (petróleo y gas)

Finalmente, uno de los rubros en los que más expectativas generó el RIGI es el mundo del Oil & Gas, cuyos referentes señalan la importancia del Régimen para profundizar inversiones en sectores clave como Vaca Muerta o continuar con la exploración offshore.

En este sentido, se considerarán como inversiones en hidrocarburos al dinero dedicado a trabajar las siguientes actividades:

La construcción de plantas de tratamiento, plantas de separación de líquidos de gas natural , oleoductos, gasoductos y poliductos e instalaciones de almacenamiento;

, e instalaciones de almacenamiento; El transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos ;

; La petroquímica , incluyendo la producción de fertilizantes, y refinación;

, incluyendo la producción de fertilizantes, y refinación; La producción, captación, tratamiento, procesamiento, fraccionamiento, licuefacción de gas natural y transporte de gas natural destinado a la exportación de gas natural licuado, así como las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la referida industria;

destinado a la de gas natural licuado, así como las obras de necesarias para el desarrollo de la referida industria; La exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa afuera (offshore).

Reglamentaron el RIGI: los montos mínimos para acceder

Aunque en general el monto mínimo de inversión para que una empresa solicite el ingrese al RIGI es de u$s 200 millones, algunos sectores y actividades exigen más.

En particular, la reglamentación marca un piso de u$s 300 millones para las inversiones destinadas al transporte y almacenamiento de petróleo y gas. Además, las inversiones con fines de exploración y explotación deberán ser mayores a u$s 600 millones. Los detalles:

Montos de inversión para ingresar al RIGI Sector Subsector Monto mínimo de inversión Forestoindustria u$s 200 millones Turismo u$s 200 millones Infraestructura u$s 200 millones Minería Exploración u$s 200 millones Minerales de primeray segunda categoríadel Código deMinería de la Nación(excluidos potasio y litio) u$s 200 millones Potasio y litio u$s 200 millones Minería de la terceracategoría del Código deMinería de la Nación u$s 200 millones Tecnología u$s 200 millones Siderurgia u$s 200 millones Energía u$s 200 millones Petróleo y Gas Explotación y producciónde costa afuera u$s 600 millones Explotación y producciónde gas destinado a laexportación u$s 600 millones Transporte yalmacenamiento u$s 300 millones Procesamiento,fraccionamiento, compresióny licuefacción u$s 200 millones Refinación u$s 200 millones Petroquímica y fertilizantes u$s 200 millones

Tal como detalla la normativa, "la acreditación del cumplimiento del Monto Mínimo de Inversión en activos computables deberá efectuarse en base a los importes efectivamente erogados por el VPU".